У игроков клуба КХЛ обнаружили коронавирус после матча с "Барысом"

Хоккейный клуб "Йокерит"
вынужден уйти на карантин из-за положительных тестов на коронавирус, сообщается на странице команды в соцсетях.
Отмечается, что тесты на COVID-19 были взяты после возвращения команды в Финляндию. Как итог, четыре из них дали положительный результат. В связи с этим все игроки, участвовавшие в выездной серии, были изолированы. Симптомы у пациентов очень легкие.
При этом домашние игры "Йокерита" с "Автомобилистом" и "Витязем", которые должны были пройти 26 и 28 октября, будут перенесены на более поздний срок. По этому поводу руководство финского клуба ведет переговоры с КХЛ.
Отметим, что в последнем матче КХЛ "Йокерит" в гостях победил "Барыс"
в овертайме - 5:4.