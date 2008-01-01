У игроков клуба КХЛ обнаружили коронавирус после матча с "Барысом"

Ведутся переговоры с Лигой о переносе игр.

Фото: ХК "Йокерит"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Сегодня 18:59
Хоккейный клуб "Йокерит" вынужден уйти на карантин из-за положительных тестов на коронавирус, сообщается на странице команды в соцсетях.

Отмечается, что тесты на COVID-19 были взяты после возвращения команды в Финляндию. Как итог, четыре из них дали положительный результат. В связи с этим все игроки, участвовавшие в выездной серии, были изолированы. Симптомы у пациентов очень легкие.

При этом домашние игры "Йокерита" с "Автомобилистом" и "Витязем", которые должны были пройти 26 и 28 октября, будут перенесены на более поздний срок. По этому поводу руководство финского клуба ведет переговоры с КХЛ. 

Отметим, что в последнем матче КХЛ "Йокерит" в гостях победил "Барыс" в овертайме - 5:4.
Метки:
Хоккей Барыс в КХЛ КХЛ Йокерит Коронавирус
Хоккей КХЛ
0
Сегодня 18:59
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