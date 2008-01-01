"Барыс" назвал состав на домашний матч против одного из лидеров Восточной конференции

ХК "Барыс" назвал состав на домашний матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против "Ак Барса", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Игра начнется в 19:30 по времени Нур-Султана. В прямом эфире ее покажет телеканал Qazsport.

Вратарь: Йони Ортио;

Первая пятерка: Роман Старченко - Линус Виделль - Мэтт Фрэттин, Леонид Метальников - Даррен Диц;

Вторая пятерка: Никита Михайлис - Кертис Волк - Якуб Льлья, Виктор Сведберг - Джесси Блэкер;

Третья пятерка: Павел Акользин - Аркадий Шестаков - Дмитрий Шевченко, Никита Клещенко - Егор Шалапов;

Четвертая пятерка: Алихан Асетов - Дмитрий Гурков - Егор Петухов, Максим Мусоров - Тамирлан Гайтамиров.

Напомним, "Барыс" занимает девятое место в Восточной конференции с 16 очками и лишь по дополнительным показателям уступает хабаровскому "Амуру" позицию в топ-8. "Ак Барс" же является одним из лидеров "Востока" - у команды 28 баллов и третья позиция. При этом казахстанский клуб сыграл 13 матчей, а казанский - 20.

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