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Заводной канадец из "Барыса". Легионер из сборной Казахстана, который тащит команду Михайлиса

27-летний игрок результативен почти в каждом матче.

Заводной канадец из "Барыса". Легионер из сборной Казахстана, который тащит команду Михайлиса
Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Канадский форвард "Барыса" Кертис Волк в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) не уходит со льда без набранного очка и является самым ценным игроком стартового отрезка турнира для команды Юрия Михайлиса. О 27-летнем разыгрывающем столичного клуба - в материале корреспондента Vesti.kz.

175-сантиметровый форвард является лидером "Барыса", который успевает не только созидать, но и отрабатывать в обороне. 11 заблокированных бросков и десять силовых приемов - одни из лучших показателей в нападении для игроков, которые стараются обыграть соперника, а не протаранить его. Первое место среди нападающих у 195-сантиметрового Дмитрия Шевченко (15+20).

Не оставить Волка в организации атак. Канадец с казахстанским паспортом набрал десять (3+7) очков, отмечаясь очками практически в каждой встрече. Вспомним, что в дебютном сезоне Волк набрал 34 (10+24) очка, а в прошлом розыгрыше турнира, который он начал не сразу из-за травмы, набрал уже 21 (8+13) балл. В отличие от двух стартовых сезонов, канадец не забил в большинстве или победные голы.



И все же он лучший. Распасовщик второго звена помогает забивать не только Никите Михайлису (6+1) и Якобу Лилье (3+5), но и первому снайперу команды - Даррену Дицу (8+2). Хвалил нападающего и главный тренер Михайлис, который назвал Волка ведущим исполнителем на позиции центрального нападающего.

А если добавить, что именно Волк забил первый гол "Барыса" в официальном сезоне и помог клубу набрать первые очки после непростого подготовительного этапа, это еще один плюс в карьере продуктивного и очень подвижного нападающего. "14-й" номер идет с опережением личного рекорда и может провести лучший сезон в КХЛ.



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Добавим, что очередным соперником "Барыса" в КХЛ станет "Ак Барс", который занимает третье место на "Востоке" с 28 очками, а казахстанцы - девятые с 16 баллами. Ранее мнение о дебютном сезоне рассказал главный тренер "Барыса" Михайлис, прокомментировав игру своих подопечных. Параллельно назван потенциальный новичок "Барыса", который не совсем нужен команде сейчас.

В "Барыс" сватают форварда из НХЛ. На какой позиции он играет и кого заменит в команде Михайлиса

 

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Метки:
Канада Барыс в КХЛ КХЛ Михайлис Юрий Михайлис Никита Диц Даррен

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