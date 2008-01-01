Как обыграть "Ак Барс". Несколько моментов для "Барыса", которые работают против фаворита "Востока"

Казахстанский клуб "Барыс" во второй раз в сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) может обыграть казанский "Ак Барс", если сыграет так же, как в гостевом матче. О том, как команда Юрия Михайлиса может снова остановить фаворита, - в материале корреспондента Vesti.kz.
В первом очном матче сезона казахстанская команда смогла впервые в новом розыгрыше турнира сохранить свои ворота в неприкосновенности. Этот момент, в первую очередь, помог навязать борьбу титулованному сопернику и дал шанс на победу. "Барыс" работал 60 с небольшим минут и не расслаблялся, как в матче с "Йокеритом". Еще отличия или сходства?
1. "Барыс" блокировал броски соперников. Если во встрече с "Ак Барсом" таких блоков наберется 21, то с "Йокеритом" - 22. Отрабатывали даже Никита Михайлис (один блок) с Кертисом Волком (по три блока в этих матчах), в чьи обязанности входит больше созидание, чем оборона. Лидером в двух последних встречах является Виктор Сведберг с восемью заблокированными бросками.
2. Столичный клуб не проиграл два периода по владению шайбой "Ак Барсу". Лишь в третьей 20-минутке казанцы обозначили преимущество (семь минут против трех с половиной), но выгоды не получили. В игре с "Йокеритом" финская команда выиграла все три игровых отрезка с заметным превосходством. Владели гости 80 секунд шайбой в овертайме, а "Барыс" - 24 секунды. По времени в атаке "Барыс" был переигран обоими конкурентами: девять против 16 и шесть против 11 с половиной.
3. Броски по воротам. По 28 успешных выстрелов было у команд в матче "Барыса" с "Йокеритом". Столичный клуб был сильнее во втором периоде (13 бросков), а финская команда - в третьем (12). У "Ак Барса" казахстанская команда выиграла первый и третий периоды (девять против десяти и восемь против девяти). В три раза больше успешных бросков было у казанцев во втором игровом отрезке (15 против пяти).
4. Реализация и вратари. "Барыс" должен рассчитывать не только на вдохновенную игру от Йони Ортио и заблокированные броски, но и на реализацию моментов. С другой стороны, даже четыре гола не принесли команде Михайлиса победу в матче с "Йокеритом", а единственный бросок в овертайме принес два очка в противостоянии с "Ак Барсом". Голкипера обязаны поддержать полевые игроки, и наоборот, тогда будет результат.
5. Удаления. "Барыс" заиграл в последних встречах дисциплинированно, практически не давая соперникам играть в большинстве. Подопечные Михайлиса всего 43 раза играли в меньшинстве (лучший результат в Лиге), имея показатель нейтрализации 83,7 процента. Еще хуже результат у "Ак Барса" (83,3). Практически с одинаковой успешностью соперники реализуют большинство - 17,8 процента у "Барыса" и 17,1 процента у "Ак Барса".
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Таким образом, уступить "Ак Барсу" по некоторым игровым параметрам не фатально. Хабаровский "Амур", который разгромил казанцев со счетом 7:1, добился показателя 23,3 процента реализации бросков, а по количеству попыток уступил (30 против 36). 18 бросков хабаровчане заблокировали (почти как "Барыс"), а также произвели 34 силовых приема (казахстанский клуб в этом сильно уступает).
Перед очередным очным матчем "Ак Барс" занимает третье место на "Востоке" с 28 очками, а "Барыс" - девятый с 16 баллами. Ранее мнение о дебютном сезоне рассказал главный тренер "Барыса" Михайлис, прокомментировав игру своих подопечных. Параллельно назван потенциальный новичок "Барыса", который не совсем нужен команде сейчас.
Фото: ХК "Ак Барс"© (1)
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