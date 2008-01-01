"Барысу" предрекли победу во втором "кошачьем дерби" после глупого поражения от "Йокерита"

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР и эксперт "Рейтинга Букмекеров" Александр Кожевников
сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ "Барыс" - "Ак Барс"
. Он полагает, что казахстанский клуб одержит победу в основное время.
Встреча пройдет сегодня, 23 октября, в Нур-Султане и начнется в 19:30 по местному времени.
"Второе "кошачье дерби" текущего сезона. Эти команды играли между собой буквально неделю назад, и тогда "Барыс" был сильнее по результатам дополнительного времени - 1:0. Казахи вели 4:0 у "Йокерита" и проиграли. Финны буквально за 10 минут до конца матча забросили четыре шайбы, сравняв счет, и затем победили в овертайме - 5:4. Это вообще что-то непонятное и невероятное.
А "барсы" тоже хороши. Уступили хабаровскому "Амуру" со счетом 1:7. Просто чудеса какие-то, какой чемпионат у нас непредсказуемый. Но сейчас в каждой команде в лазарет попали достаточно сильные вратари. Может, как раз их и не хватило как тем, так и другим.
Сегодня будет совершенно другая игра. Оба коллектива достаточно хорошо встряхнулись. Поражения были неожиданными как у тех, так и у других. "Барысу" будет легче. Они в Уфу слетали, затем в Москву и Казань. Сейчас вернулись домой. Второй матч проведут на родной арене. Команда на ходу, а финнам уступили по глупости, растеряв все преимущество.
Казанцы же продолжают свое путешествие по просторам континента: Новосибирск, Хабаровск, теперь вот Казахстан. Туда-сюда часовые пояса меняются у команды, перелеты тяжелые, усталость. Таким образом, эту игру хозяева уже не упустят. Выводы сделаны после поединка с "джокерами". Будут сражаться. Я не знаю и не понимаю, что творится с казанцами. Повторюсь, у них очень трудный выезд. Если казахи не отдадут инициативу, то победят с преимуществом в две шайбы", - отметил он.
Добавим, что "Барыс"
в 13 встречах набрал 16 очков и занимает девятое место в Восточной конференции. "Ак Барс"
с 28 баллами располагается на третьей строчке на "Востоке". В первой игре команд в Казани астанчане победили
со счетом 1:0 в овертайме.
"Кошачье" дерби. Прямая трансляция матча "Барыса" против "Ак Барса" в КХЛ