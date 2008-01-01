Триллер в Нижнем и дубли Старченко. Несколько матчей "Барыса" в КХЛ, за которые стыдно даже Скабелке

Новый тренер продолжил неудачную серию в игре с "Йокеритом".

Фото: ХК "Барыс"©
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Сегодня 20:21
Упущенная победа "Барыса" над "Йокеритом" (4:5 ОТ) в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с девятью забитыми шайбами, продолжила серию встреч в турнире, где казахстанский клуб не смог остановить невероятные камбэки соперников. Подробнее об играх, которые случались не только с Юрием Михайлисом - в материале корреспондента Vesti.kz.

Столичный клуб прервал серию из трех побед подряд, но проиграл в матче, где имел наивысшие шансы на успех. "Барыс" в третий раз в сезоне забросил четыре шайбы и снова не выиграл. Если матч с минским "Динамо" подопечные Михайлиса спасли, то в двух других упустили победу сами.

До проигрыша финской команде было поражение от московского "Динамо", где "Барыс" выиграл со счетом 4:2. За последние восемь минут казахстанская команда пропустила две шайбы, а в овертайме победа отошла к россиянам. Примерно также была упущена победа в домашнем матче с ЦСКА (1:2 Б).



С десяток похожих матчей можно найти и под руководством Андрея Скабелки (ныне возглавляет "Локомотив"). Один из самых успешных тренеров "Барыса" в КХЛ не только обыгрывал фаворитов, но и терпел обидные неудачи. Не спас казахстанский клуб редкий дубль Дмитрия Шевченко: "Барыс" выигрывал со счетом 3:0 у "Авангарда", но проиграл встречу в буллитной серии.



Те же 4:2 были в матче с "Нефтехимиком", но один проигранный третий период, и "Барыс" терпит еще одно необязательное поражение. Не помог даже дубль от Романа Старченко. За 62 секунды российский клуб отыгрался, а в овертайме вырвал победу (4:5 ОТ).



А самым эпичным матч получился в Нижнем Новгороде. Подопечные Дэвида Немировски проигрывали 0:3 к 21-й минуте, а потом 2:4 к 44-й. Героем встречи мог стать все тот же Старченко, который оформил еще один дубль, но за минуту до финальной сирены Энди Миле сделал счет 5:5. В овертайме вторую шайбу в матче забил Эндрю Кейлоф и принес победу "Торпедо".



Сумасшедший камбэк, который убил "Барыс". Как команда Михайлиса развалилась в матче с "Йокеритом" в КХЛ

Добавим, что завтра, 23 октября, "Барыс" примет казанский "Ак Барс". Российский клуб, как и "Барыс", проиграл прошедший матч.

Состав "Барыса" пополнился еще одним защитником, а перед поражением в матче с "Йокеритом" Михайлис рассказал о прогрессе голкипера Йони Ортио.

"Будем разбираться". Тренер "Барыса" прокомментировал поражение от "Йокерита" в КХЛ
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