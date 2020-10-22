"Так играть нельзя". Форвард "Барыса" Лилья высказался о причинах поражения с 4:0 от "Йокерита"

Нападающий "Барыса" Якоб Лилья
высказался относительно результата матча с финским "Йокеритом"
. Его слова приводит официальный сайт
казахстанского клуба.
"Я даже не знаю, что сказать. Начали мы довольно хорошо, и в целом первые 45 минут играли ровно, вели 4:0. Но затем что-то произошло. В последние 15 минут все потеряли. Так не должно быть. Ужасный результат. Так играть нельзя. Мы отдали им преимущество. Я, правда, даже не знаю, что сказать. Недостаточно обозначили свою игру после 4:0. Они усилили давление, мы сами стали упрощать им задачу", - сказал Лилья.
Напомним, "Барыс" упустил преимущество в четыре шайбы и проиграл
"Йокериту" в овертайме 4:5.
Следующий матч команда Юрия Иихайлиса проведет 23 октября дома - примет казанский "Ак Барс".
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