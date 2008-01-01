"Нам нет оправданий". Защитник "Барыса" - о поражении от "Йокерита" со счета 4:0

Игрок не смог найти объяснение случившемуся.

Фото: ХК "Барыс"
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Сегодня 11:33
Защитник "Барыса" Леонид Метальников прокомментировал досадное поражение от финского "Йокерита". Его слова приводит "Шайба.kz".

По ходу игры подопечные Юрия Михайлиса вели 4:0, но в итоге растеряли преимущество и проиграли в овертайме (4:5).

"Сейчас на эмоциях не могу точно сказать, почему так получилось. Но однозначно, ведя в счете 4:0, нельзя так проигрывать. Наверное, бросили выполнять тренерские установки. Завтра разберем игру и будет ясно, почему так получилось. Все очень расстроены этим поражением. Мы должны побеждать в таких матчах. Мы должны быть лучше. Нам нет оправданий", - сказал Метальников.
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Хоккей КХЛ
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Сегодня 11:33
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