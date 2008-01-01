"Нам нет оправданий". Защитник "Барыса" - о поражении от "Йокерита" со счета 4:0

Защитник "Барыса" Леонид Метальников
прокомментировал досадное поражение от финского "Йокерита"
. Его слова приводит "Шайба.kz
".
По ходу игры подопечные Юрия Михайлиса
вели 4:0, но в итоге растеряли преимущество и проиграли
в овертайме (4:5).
"Сейчас на эмоциях не могу точно сказать, почему так получилось. Но однозначно, ведя в счете 4:0, нельзя так проигрывать. Наверное, бросили выполнять тренерские установки. Завтра разберем игру и будет ясно, почему так получилось. Все очень расстроены этим поражением. Мы должны побеждать в таких матчах. Мы должны быть лучше. Нам нет оправданий", - сказал Метальников.