"Внезапно получили 0:4". Форвард "Йокерита" - о невероятном камбэке и плане на игру с "Барысом"

Он играл вместе с Ортио в "молодежке".

Фото: ХК "Йокерит"©
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Сегодня 09:31

Нападающий финского "Йокерита" Ииро Пакаринен рассказал о плане, которой помог его команде сделать камбэк с 0:4 и обыграть в Нур-Султане "Барыс". Он отметил, что играл вместе с вратарем казахстанского клуба в одной сборной, и этот матч стал для Йони Ортио особенным.

"Это был определенно плохой старт для "Йокерита". На старте третьего периода мы внезапно получили счет 0:4, но первый забитый нами гол помог перехватить инициативу. У нас был план чаще и больше бросать, в том числе в касание. Мы быстро восстановили равновесие, прекрасный гол Скленички в овертайме помог нам победить.

Было очень здорово играть против ребят, с которыми я выступал в прошлом сезоне. К сожалению, мне не удалось забить "Барысу", но я рад, что мы победили.

Да, я знаком с Ортио, мы вместе играли за молодежную сборную. Думаю, матч против "Йокерита" был для него особенным", - цитирует Пакаринена сайт КХЛ.

Напомним, в сезоне-2019/20 Пакаринен выступал за казахстанский клуб. "Барыс" проиграл "Йокериту" на своей арене. Следующий матч команда проведет дома 23 октября против казанского "Ак Барса".

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Сегодня 09:31
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