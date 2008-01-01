"Нашему вратарю было тяжело". Форвард "Барыса" разобрал провал в матче с "Йокеритом"

Расхождение с планом на игру помешало "Барысу" добиться положительного результата в матче с финским "Йокеритом", считает форвард команды Аркадий Шестаков. Комментируя поражение, он подчеркнул, что сложно было вратарю Йони Ортио.

"Мы играли правильно, по заданию, но в концовке немного отошли от плана. Поэтому проиграли.

Первая пропущенная шайба? Потеряли Петухова, пришлось играть четыре на пять. У них подключились защитники, а у нас одного игрока не хватало.

"Йокерит" в концовке очень хорошо наседал, все броски поймать на себя не удавалось. Нашему вратарю Ортио тоже было тяжело, перед ним было много игроков", - цитирует Шестакова сайт КХЛ.

Напомним, "Барыс" проиграл "Йокериту" на своей арене, ведя по ходу матча со счетом 4:0. Следующий матч команда проведет дома 23 октября против казанского "Ак Барса".