"Нам это удалось". Тренер "Йокерита" - о волевой победе над "Барысом" с счета 0:4

Камбэк финская команда совершила в последние минуты встречи.

Фото: ХК "Барыс"©
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Вчера 22:39
Континентальная Хоккейная Лига
Регулярный чемпионат
Барыс - Йокерит 2:0

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Главный тренер "Йокерита" Лаури Марьямики после волевой победы над "Барысом" в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) рассказал о разговоре с командой перед переломным периодом в матче, передает корреспондент Vesti.kz.

Финская команда отыгралась со счета 0:4, а в овертайме вырвала победу (5:4).

- Первые 20 минут игра была равная и обе команды играли хорошо. Второй период остался за хозяевами. Они добавили в катании. Они выигрывали борьбу. Перед третьим период решили, что мы отдаем все, но ситуация стала 0:4. Забили первый гол и получили энергию, - резюмировал тренер.

- Что вы именно сказали перед третьим периодом?

- У нас был сложный выезд - Новосибирск, Хабаровск и Нур-Султан. Команда немного устала. Мы не очень хорошо начали, но первый гол, который мы забили, дал нам энергию. В перерыве я попросил ребят найти в себе силы, ведь это последняя игра нашего выезда. И ребятам это удалось.

За это "Барыс" наказывают. Как изменилась команда с Юрием Михайлисом для успешности в КХЛ

Ранее о матче с "Йокеритом" высказался главный тренер "Барыса" Юрий Михайлис. Казахстанский специалист назвал причины потери преимущества в четыре шайбы. Также он рассказал о возвращении в "Барыс" защитника Кирилла Полохова.

Добавим, что следующий матч казахстанский клуб снова проведет на домашнем льду - 23 октября "Барыс" сыграет с "Ак Барсом". После 13 встреч столичный клуб набрал 16 очков и вышел на восьмое место в Восточной конференции.
Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Михайлис Юрий Йокерит
Хоккей КХЛ
0
Вчера 22:39
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