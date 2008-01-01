"Нам это удалось". Тренер "Йокерита" - о волевой победе над "Барысом" с счета 0:4

Главный тренер "Йокерита" Лаури Марьямики
после волевой победы над "Барысом"
в Континентальной хоккейной лиге
(КХЛ) рассказал о разговоре с командой перед переломным периодом в матче, передает корреспондент Vesti.kz
.
Финская команда отыгралась со счета 0:4, а в овертайме вырвала
победу (5:4).
- Первые 20 минут игра была равная и обе команды играли хорошо. Второй период остался за хозяевами. Они добавили в катании. Они выигрывали борьбу. Перед третьим период решили, что мы отдаем все, но ситуация стала 0:4. Забили первый гол и получили энергию, - резюмировал тренер.
- Что вы именно сказали перед третьим периодом?
- У нас был сложный выезд - Новосибирск, Хабаровск и Нур-Султан. Команда немного устала. Мы не очень хорошо начали, но первый гол, который мы забили, дал нам энергию. В перерыве я попросил ребят найти в себе силы, ведь это последняя игра нашего выезда. И ребятам это удалось.
За это "Барыс" наказывают. Как изменилась команда с Юрием Михайлисом для успешности в КХЛ
Ранее о матче с "Йокеритом" высказался
главный тренер "Барыса" Юрий Михайлис
. Казахстанский специалист назвал причины потери преимущества в четыре шайбы. Также он рассказал
о возвращении в "Барыс" защитника Кирилла Полохова
.
Добавим, что следующий матч казахстанский клуб снова проведет на домашнем льду - 23 октября "Барыс" сыграет с "Ак Барсом". После 13 встреч столичный клуб набрал 16 очков и вышел на восьмое место в Восточной конференции.