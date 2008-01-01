"Будем разбираться". Тренер "Барыса" прокомментировал поражение от "Йокерита" в КХЛ

Главный тренер "Барыса" Юрий Михайлис
после упущенной победы в матче с "Йокеритом"
в Континентальной хоккейной лиге
(КХЛ) попытался объяснить провал в последние минуты матча, передает корреспондент Vesti.kz
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Казахстанский клуб выигрывал со счетом 4:0 в третьем периоде, но проиграл
встречу в овертайме (4:5)
- Очень здорово играли 50 минут, а потом - не знаю. Может быть, это потеря концентрации. Скорее всего. Выключение в каких-то моментах пошло. Не знаю, с чем это связано. Будем разбираться, посмотрим видео. Сделаем разбор и уберем эти ошибки. Игра 50 минут правильно и по заданию. Выдвигались. Больше играли в обороне - соперник заставлял это делать. Эти вбросы. Прессинг.
Но мы из этого прессинга хорошо выходили. Нормально справлялись. Но в конце, за десять минут, не знаю, что произошло. Разберем эти ошибки, чтобы их больше не повторять, - поделился Михайлис.
- После четвертой шайбы вы активно что-то высказывали Асетову. Хотелось бы узнать, чем вы были недовольны?
- Был момент, когда Алихан должен был шайбу выводить. Она пришла к нему, и он должен был вывести ее в среднюю зону. И он должен был блокировать бросок от защитника.
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Добавим, что следующий матч казахстанский клуб снова проведет на домашнем льду - 23 октября "Барыс" сыграет с "Ак Барсом". После 13 встреч столичный клуб набрал 16 очков и вышел на восьмое место, уступая хабаровскому "Амуру" по дополнительным показателям.