"Были вопросы, но сейчас я доволен". Тренер "Барыса" прокомментировал игру лучшего вратаря недели в КХЛ

Главный тренер "Барыса" Юрий Михайлис прокомментировал прогресс в стартовых играх финского голкипера Йони Ортио. Наставник признался корреспонденту Vesti.kz, что к лучшему голкиперу прошедшей недели в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) были вопросы, но сейчас он играет намного лучше.
29-летний голкипер в матче с "Ак Барсом" отыграл на "ноль", а Лига признала его лучшим по позиции.
- Когда Ортио провел первые игры, не было ли сомнений, что нужно было выбрать другого кандидата? Наверное, было несколько вариантов. Не было мыслей, что вы совершили ошибку?
- Да нет, таких моментов не было. Когда я пришел, то Ортио уже подписали. Я разговаривал с тренером по вратарям Александром Шиминым. Он сказал, что вратарь опытный и здорово играет. И он нам поможет. Так и получилось, Да, в начале были какие-то моменты и вопросы.
Но, опять же, это из-за физического состояния наших хоккеистов, которое не было на должном уровне. У вратарской линии физическое состояние тоже оставляло желать лучшего. А сейчас он набрал форму и с каждой игрой играет все увереннее и увереннее. Руководит командой и обороной, очень помогает. Скажу, я доволен его игрой.
Вратарь недели. Как в "Барысе" прогрессирует критикуемый легионер из Финляндии
Напомним, следующий матч "Барыс" проведет дома 23 октября против лидера конференции казанского "Ак Барса".
За это "Барыс" наказывают. Как изменилась команда с Юрием Михайлисом для успешности в КХЛ