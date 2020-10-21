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"В матчах с "Барысом" игроки всегда мотивированы". Экс-игрок НХЛ из "Йокерита" - о предстоящем матче и Казахстане

Петер Регин - значимая фигура в финском клубе.

"В матчах с "Барысом" игроки всегда мотивированы". Экс-игрок НХЛ из "Йокерита" - о предстоящем матче и Казахстане
Петер Регин. Фото: Ильяс Омаров©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Сегодня, 21 октября, столичный ХК "Барыс" в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги после выездного турне примет финский "Йокерит". "Шуты", как еще называют клуб, в текущем сезоне, как всегда, показывают добротную и результативную игру (вторую в лиге), занимая пятую позицию в Западной конференции, однако имеют в запасе фору в виде несыгранных матчей.

Месяц назад к "Йокериту" присоединился его бывший многолетний капитан, датский форвард Петер Регин, который неожиданно в прошлом году заявил о переходе в другую лигу. Датчанин провел за "шутов" 300 матчей и является лучшим бомбардиром "Йокерита" за время выступления в КХЛ, в его матчах "регулярки" и плей-офф записал на свой счет 196 очков - 67 голов и 129 результативных передач.

В интервью хоккеист рассказал о матчах "барсов" и "шутов", впечатлениях о казахстанской столице, секретах датской сказки и влиянии пандемии COVID-19 на хоккейную жизнь.

- Питер, любопытно, "Барыс" в рамках КХЛ сыграл с "Йокеритом" в общей сложности 11 матчей и половина из них завершились с разницей в две шайбы. Почему?

Все это говорит о большом желании хоккеистов играть, том внимании, какое уделяется дисциплине и строгой обороне. Силы команд примерно равны.

- Кстати, многие матчи "барсов" с "шутами" частенько выигрывают гости. В чем парадокс такого "джентльменского" отношения к сопернику?

Это не совсем так. Просто у игроков сто процентов мотивации на матчи и желание показать себя лучше. Этому предшествует серьезная подготовка к матчам. Словом, не до шуток. (смеясь) 

- Вы не раз бывали в казахстанской столице. Одной из, так сказать, хоккейных столиц Азии. Сложилось ли какое-либо впечатление об этом городе? 

- В Астане, теперь Нур-Султане, красиво. Помню, как впервые увидел этот город и был очень приятно удивлен. Это своего рода зимняя версия Дубая. Как правило, мы прилетали сюда зимой. Здесь все красивое и новое. В том числе красивая ледовая арена, отвечающая современным требованиям.

- А на кого вы хотели бы быть похожи в игре? 

- У меня есть друг Франс Нильсен, который сейчас играет в НХЛ за "Детройт Ред Уингс". Мы лучшие друзья. Несмотря на то, что он всего на пару лет старше меня, я не стесняюсь у него многому учиться.

- Вы родом из Дании, которую многие называют самой счастливой страной, проводят даже специальные исследования по этой теме.

- Да, мы счастливы. В нашей стране созданы все условия для счастливой жизни, прежде всего, самими людьми, то есть моими соотечественниками. У Дании высокие стандарты жизни. Полагаю, что в основном люди, проживающие в Дании, счастливы тем, что живут в безопасной стране. Им не о чем переживать.

- У многих Дания ассоциируется со сказками Андерсена. Наверняка вы - не исключение… Какая у  вас любимая сказка?

- Андерсена я проходил в школе, как и все. Знаю много его произведений. Но я не читал его произведения на английском, так как учился на немецком.

- Говорят, что почти половина датчан носят фамилию Енсен и Ларсен…

- Да, это так, но сейчас ситуация немного изменилась (улыбается). Хотя, когда "Йокерит" стартовал в КХЛ, то в его составе среди датских лигионеров играли защитники Еспер Енсен и Филипп Ларсен, последний сейчас успешно играет за уфимский "Салават Юлаев". Позже к нам в присоединился другой Енсен - форвард Никлас, который достаточно много забивает в этом сезоне.   

- В последнее время датский хоккей в мировой элите. Если лет 15 назад мне бы сказали об этом, я бы подумал, что хоккей спутали с футболом или, на худой конец, с бадминтоном, который также популярен в вашем Королевстве. В чем причина такого успеха?

- Это было большим и нелегким шагом. Раньше занятия хоккеем были скорее хобби. Но в последние 10-15 лет все кардинально изменилось. Мы стали серьезнее относиться к игре и достигли поставленных целей играть в лучших лигах Европы. Стали основательно подходить к тренировочному процессу даже в летний период. Много чего изменилось за это время в датском хоккейном королевстве. Мы стали мастеровитее. К примеру, сейчас многие наши талантливые игроки играют не только в лучших европейских клубах, но и 16-17 летние парни едут покорять заокеанские хоккейные лиги, включая НХЛ.

- Кстати, о вашем семилетнем периоде в НХЛ. Некоторое время вы провели в НХЛ в системе "Чикаго Блэкхокс" именно в тот период, когда этот клуб трижды выигрывал заветный Кубок Стэнли. В чем причина такого успеха?  

- Я думаю, такая причина кроется в организации самого большого хоккейного процесса в этом клубе. У "Блэкхокс", пожалуй, хороший  менеджмент и, наверное, связка одних из самых лучших игроков за последнее десятилетие - Джонотан Тэйвс и Патрик Кейн. И пока у них есть эти ребята, они будут всегда на виду. Но думаю, что с тех пор, как некоторые игроки ушли с команды, все поменялось в Чикаго. Возможно, что это была лучшая команда в мире в это время.

- Несколько раз мы говорили с вами о Кубке мира, который собрал, пожалуй, лучших игроков планеты. Стало ли для вас сюрпризом выступление объединенной команды, своего рода команды Евросоюза, которую с трудом остановили только канадцы?   

- Абсолютно нет. Это была команда, собранная из игроков европейских стран. Так как в НХЛ большой выбор хороших игроков, поскольку они представлены из разных стран. Сыграть с ними в одной команде было большим удовольствием, но сомневаюсь, что мне нашлось бы там место.

- Весной этого года, к удивлению многих, ваши пути с "Йокеритом" разошлись. Вы даже пропустили старт сезона. В чем причина?

- Мне уже 34 года, и я осознаю, что моя игровая карьера не может продолжаться вечно. В прошедшем сезоне у меня закончился контракт с "Йокеритом", и я хотел пробовать свои силы в швейцарской хоккейной лиге. Летом я не так волновался, думал, что все наладится, но пандемия коронавируса вставила палки в колеса.
В конце концов я почувствовал, что должен что-то найти. И решил позвонить генменеджеру "Йокерита" Яри Курри и спросил: "Есть ли возможность вернуться?" И он ответил утвердительно. Мои отношения с Яри всегда складывалось хорошо, никогда не возникало никаких вопросов.

- Как пандемия повлияла на ваш хоккейный график?

- После приезда из Дании в Хельсинки я сильно изменил свой график. В финской столице, которая за пять лет выступлений за "Йокерит" стала мне почти родным домом, наложены большие ограничения, как и везде. По приезде в Хельсинки я соблюдаю строгий режим. Только тренировки и матчи. Первые две недели находился на карантине, но даже после этого избегаю ездить по городу. Не могу себе позволить выйти куда-либо попить чашечку кофе или еще что-нибудь.

Иногда выхожу погулять, но стараюсь как можно больше оставаться дома. За себя не переживаю, но очень многие пострадают, если кто-либо заразится в команде. Ведь сейчас каждый несет ответственность за то, чтобы оставаться здоровым.

На выезде, начиная с вылета, мы получаем строгие инструкции. Надеваем маски и перчатки в аэропортах и гостиничных номерах, которые необходимо дезинфицировать, прежде чем можно будет дотронуться до единственной ручки. Раньше можно было пойти куда-нибудь поесть вместе, но теперь мы должны оставаться в отеле.

- В течение четырех сезонов вы были капитаном. Сегодня нашивку "С" носит Марко Анттила.

- В данном контексте речь идет не только о хоккее. Все гораздо сложнее. Это уже наше внутреннее дело. Я не завидую Марко. Я был горд, когда был капитаном "Йокерита". Но когда приходишь в команду в середине сезона, то надо учитывать, что все складывается немного по-другому. Не думаю, что моя роль в команде существенно изменится, поскольку всегда стремлюсь быть самим собой и тем самым вносить свой вклад в команду.

Автор: Ильяс Омаров. Фото автора
Автор благодарит за организацию интервью пресс-секретаря ХК "Йокерит" Ииро Кураланена.

 

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Метки:
Барыс в КХЛ Финляндия Йокерит КХЛ

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