"У финнов почти нет шансов". "Барысу" предрекли победу в домашнем матче КХЛ

В активе астанчан 15 очков.

Фото: ХК "Барыс"©
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Сегодня 12:30
Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР и эксперт "Рейтинга Букмекеров" Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ "Барыс" - "Йокерит". Он считает, что хозяева одержат победу в основное время.

Встреча пройдет сегодня, 21 октября, в Нур-Султане и начнется в 19:30 по местному времени. Игру покажут в прямом эфире.

"Финны находятся в длительной поездке, это третья выездная игра. Одну, у "Сибири", они взяли - 4:3, во второй уступили хабаровскому "Амуру", и крупно - 1:4. В этом поединке я свое предпочтение отдаю "Барысу". Они победят с преимуществом минимум в две шайбы.

"Джокеры" в своих поездках, особенно продолжительных, очень тяжело восстанавливаются. Финны вообще такие перемещения по стране не очень-то любят именно по причине неудовлетворительных результатов и огромной усталости.

У "Барыса" в лазарете два хоккеиста - вратарь и нападающий. Думаю, все будет нормально у хозяев. Однако букмекеры почему-то отдают победу финской дружине. Странно даже, потому что они три периода очень редко когда выдерживают, особенно на выезде, чего не скажешь об их оппоненте.

Казахи все три периода могут отстоять, и в реализации большинства одни из лучших в Лиге. При таких обстоятельствах у финнов почти нет шансов выиграть. Да, у них мастерства навалом, спору нет, но были серьезные нагрузки, перелеты, переезды. Поэтому здесь нас ждет безоговорочная победа "Барыса", - рассказал он.

Перед этой игрой казахстанский клуб с 15 очками располагается на восьмом месте в Восточной конференции. "Йокерит", набрав 19 баллов, идет пятым на "Западе".

Ранее "Барыс" одержал три победы подряд в выездной серии, переиграв в овертайме "Салават Юлаев" (3:2), "Спартак" (3:2) и "Ак Барс" (1:0).

Напомним, через два дня команда Юрия Михайлиса сыграет с "Ак Барсом". 26 и 28 октября казахстанский клуб встретится на выезде с "Сибирью" и "Сочи". На 30 октября намечена домашняя встреча с китайским "Куньлунем".
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