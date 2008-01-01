"О таком игроке мечтает каждый". Тренер "Барыса" - о моторчике команды, Фрэттине с Волком и эмоциях после "Ак Барса"

Главный тренер "Барыса" Юрий Михайлис
в команде опирается на поддержку опытных игроков, вроде Даррена Дица
или Романа Старченко
, а упорные поединки на старте в Континентальной хоккейной лиге
(КХЛ) объясняет общей целью, которая объединяет клуб.
В интервью корреспонденту Vesti.kz
, которое состоялось до встречи с финским "Йокеритом", тренер-дебютант также рассказал о сложностях в подготовке команды из-за COVID-19 и прокомментировал игру приглашенных легионеров.
- Из-за коронавируса сложно было подготовить команду физически. Она была готова на процентов 50 к началу чемпионата. Где-то на эмоциях и характере мы проехали выезд. А потом опять коронавирус... Игру против СКА мы сыграли на эмоциях, желании и характере. А в третьей игре с "Северсталью" у нас был провал. Провал в физическом плане - ребята задыхались и не успевали за соперниками. Проблемы были и в дисциплине игровой, и в концентрации.
Все в совокупности - из-за болезни. Поехали на выезд и скажу, что был виден командный настрой. Игроки выкладывались по полной. Была самоотдача. Игры показали, что есть командный дух, есть выполнение игрового задания. И физическое состояние хорошее. Игроки думают на площадке, а не просто бегают. Игроки играют на своих позициях, и играют очень правильно. Та самоотверженность, которую мы проявили на выезде, зашкаливает. Мы выправляем ситуацию и с каждой игрой команда играет все лучше и лучше, - отметил он.
- После матча с "Ак Барсом" показалось, что вы игру проиграли, а не выиграли. Если судить по эмоциям. Совсем не излучали удовлетворение.
- По эмоциям была опустошенность. Когда гол забили, мы все выпрыгнули. Знаете, как бывает... Игра закончилась и сил уже не оставалось как-то проявить себя. Выдать какие-то эмоции. Гол Романа Старченко
... Мы были в таком восторге и тут же такое опустошение физическое. Моментально. Мы очень радовались в раздевалке. И потом, когда уже домой приехали, и просматривали игру... Благодарны команде, которая билась и сражалась за каждый участок площадки в Казани.
- Три победы подряд в овертайме. Даже не заглядывая в историю, можно сказать, что с овертаймами и буллитами не всегда было все положительно. Как удавалось поддерживать эмоциональный фон, ведь команда отдала себя в первом матче, и во втором, а еще и на третий матч хватило. Что нужно сказать команде для этого, ведь после двух напряженных игр команда физически подсаживается.
- Если взять прошлый сезон, то очень много игр было с овертаймами и буллитами. Где-то были победы, а где-то - поражения. А в этом сезоне, еще во время подготовки, мы провели несколько встреч с овертаймами, и практически все проиграли в первых сменах. Опять же, это дисциплина. Это физическое состояние наших игроков. Мы практически на каждой тренировке играем в формате овертаймов. Это дало положительный результат.
- Йони Ортио. В предсезонных играх и в начале сезона играл не так ярко, как хотелось бы. Но в двух-трех последних матчах он выглядел так, наверное, как вы от него ждете. За счет чего ему удалось прибавить? С "Ак Барсом" он был ключевой фигурой.
- Согласен, но ключевым он был не только в матче с "Ак Барсом". С поддержкой наших защитников и нападающих, которые блокировали броски. Он просто отплатил им тем же самым. Да, он великолепно играл. Поддерживал ребят своей уверенной игрой. С "Ак Барсом" на ноль сыграл, хотя соперник мог не раз реализовать свои атаки. Это общая командная победа, и Ортио внес большой вклад в игру.
- Когда он провел первые игры не было ли сомнений, что нужно было выбрать другого кандидата? Наверное, было несколько вариантов. Не было мыслей, что вы совершили ошибку?
- Да нет, таких моментов не было. Когда я пришел, то Ортио уже подписали. Я разговаривал с тренером по вратарям Александром Шиминым. Он сказал, что вратарь опытный и здорово играет. И он нам поможет. Так и получилось. Да, в начале были какие-то моменты и вопросы. Но, опять же, это из-за физического состояния наших хоккеистов, которое не было на должном уровне. У вратарской линии физическое состояние тоже оставляло желать лучшего. А сейчас он набрал форму и с каждой игрой играет все увереннее и увереннее. Руководит командой и обороной, очень помогает. Скажу, я доволен его игрой.
- В игре с "Салаватом Юлаевым" был удален Никита Михайлис. Кто-то из комментаторов даже сказал, что фол мог быть неумышленным. Что вы ощущали в этот момент? Команда итак проигрывает, а тут удаление для одного из ведущих снайперов.
- Не должен любой игрок, снайпер он или нет, в той ситуации так поступать. Нужно эмоции контролировать. Где-то он подвел команду. Сыграл неправильно, сыграл не на команду. Тут же пошли перестановки. Благо, что перестановки помогли нам выиграть эту игру. Разговаривали с ним. Он так поступил на эмоциях. Для всех ребят это будет уроком. Нельзя подводить команду в простой ситуации. Да, было удаление на нем, но он должен какую-то выдержку иметь. Самоконтроль. Нельзя подводить команду таким удалением.
- Одним из последних к команде присоединился Дмитрий Гренц. Он центральный нападающий. В линии атаки есть определенный выбор. А по защитникам - устраивает ли вас эта линия? Может быть присматривали новичка в Казахстане? Какие-то еще варианты рассматриваются?
- Единственный вариант, который рассматривается, это Кирилл Полохов
. Он отыграл за "Номад" в системе "Барыса". Наш игрок и мы за ним смотрим. Он только может присоединиться. Первые игры в чемпионате Казахстана прошли, и я их практически не видел. Видео игры "Номада" посмотрел и Кирилл сыграл надежно. Скорее всего, он поедет с нами на выезд.
- По Тамирлану Гайтамирову, который играл в предсезонных матчах и получал игровое время в КХЛ. Он играет не совсем стандартно для казахстанского защитника. Больше старается брать игру на себя и сыграть, как Джесси Блэкер или Даррен Диц. Преобладает у него североамериканский стиль.
- Да, он провел два сезона за океаном, и, где-то, у него есть эти качества. Мы его переучиваем. Хотим, чтобы играл надежно и просто в обороне. Для молодого парня это будет большой урок. С каждой игрой будут приходить уверенность и опыт. У него хорошие шансы закрепиться в составе, потому что парень прогрессирует. У него есть много ошибок, но он их исправляет. Мы разговариваем с ним. И Максим Семенов с ним работает. Я думаю, он будет и дальше прогрессировать.
- Джесси Блэкер, как и Даррен Диц, был результативен, а в этом сезоне голов от него пока не видим. Возможно, он не так агрессивно действует, как ранее. Больше похож на просто защитника.
- Согласен. В прошлом сезоне, наверное, он чувствовал уверенность, что может подключиться и забить. Это зависит от физического состояния. Если ты уверен, что можешь подключиться, значит, ты уверен, что можешь возвратиться в оборону. Где-то какие-то небольшие ошибки и провалы были у него. Мне очень нравилось, как Джесси играл в прошлом сезоне. Он был одним из лучших по отбору в команде. Мы с ним поговорили. В первую очередь, то, что я хочу видеть от него, это игра в обороне.
- Не складывалось у Якоба Лильи в дебюте. Удовлетворены ли его формой и игрой сейчас? Два гола и четыре передачи. Наверное, он нашел себя в Лиге. Адаптировался. И второй момент. Про Мэтта Фрэттина, который уже должен был забить пачку голов. В 32 года его вряд ли чему-то новому научишь. Скорее всего, речь о психологическом настрое.
- Лилья проделывает большой объем работы в звене. Берет на себя черновую работу. Где-то борется за шайбу, отбирает ее и продолжает комбинацию пасом на Волка. А Кертис может грамотно организовать атаку. По Фрэттину... Ну разговариваем мы с ним. И психологически настраиваем. Вот, где-то рядом все. Он и сам переживает. Как-то надо эту ситуацию отпустить. Мы итак делали вид, что все нормально. Не замечали, что он не забивает, но в каждой игре у него есть моменты. Когда он не забивает, мы нервничаем. Не разочаровываемся, а переживаем за него. Он в ближайшее время забьет. Надеюсь, что скоро. И у него все наладится.
- Никита Клещенко. Высокий защитник, который неплохо показывал себя в фарм-клубе. Подавал надежды, а в КХЛ не так уверенно себя чувствует. Не поступает так, как нужно в том или ином моменте. Какая работа ведется с ним?
- У Клещенко была первая игра в этом сезоне и он сыграл надежно. Были у него большие позиционные ошибки, но сыграл он надежно. Да, он высокий, неплохое катание и хорошо видит площадку. В матче против "Ак Барса" он здорово сыграл. На тренировках начал работать по-другому. Пересмотрел свое отношение. Улучшение есть, поэтому мы поставили его в состав. Не разочаровались. Ему нужна игровая практика, чтобы он почувствовал уровень КХЛ. Не сказать, что в он прошлом сезоне много играл за "Барыс". Надеюсь на его прогресс. Он будет реальной помощью команде.
- В новом сезоне у Кертиса Волка все неплохо складывается. В прошлом он из-за травмы не стартовал вовремя, а в этом у него все позитивнее. Он забивает и раздает передачи. Оцените его игру.
- Я бы не сказал, что неплохо. Он здорово стартовал. Это лучший центральный нападающий в "Барысе". Он не проигрывает практически ни одного единоборства даже со своими ростовыми показателями. Все атаки идут через него. Он таскает шайбу. Умный игрок. Все строится на нем. Кертис показывает ту игру, которую от него в прошлом сезоне ждали, но он из-за травмы много пропустил. И только когда появилась его тройка с Аркадием Шестаковым и Никитой Михайлисом, уже перед самым плей-офф, они неплохо заиграли. А с этого сезона Кертис очень здорово показывает свой уровень. У него мощный характер и хорошее катание.
- Еще два игрока - Аркадий Шестаков и Егор Петухов. Шестаков был во второй тройке в прошлом сезоне, а в этом у него не так успешно идет игра. Петухов, как всегда, очень агрессивен. Пробовали вы его в большинстве, но он умеет быть результативнее. Что скажете об этих игроках?
- Шестаков больше играл во втором звене в прошлом сезоне, где больше нацеленность на атаку. А в этом у него другая роль: игра в обороне, игра в меньшинстве. Третье-четвертое звенья, которые должны выходить и давать передышку первым. Опять же, Аркадий выходит в большинстве со вторым звеном. Тут есть возможность себя проявить и забить гол. По Егору скажу так. Он мотор команды. Заводной человек. Ни секунды не сидит на месте. Любой тренер желал бы себе такого игрока. Большую пользу приносит. В игре в первом звене во время большинства он делает все, что нужно: закрывает вратаря с его, не сказать, что большими габаритами, но со своевременными перемещениями. Ту работу, которую он проделывает на "пятаке", не каждый из нападающих проделает.
- Линус Виделль, наверное, это один из самых опытных и известных игроков "Барыса". Он результативно стартовал, но в последних играх не часто набирает очки. Да, есть передачи, с которых партнеры обязаны забивать. Тот же Фрэттин, но Мэтт не помогает. Справляется ли Виделль со своей работой в первом звене?
- Я вернусь к прошлому сезону, когда центральным нападающим был Корбэн Найт. У Линуса были руки больше развязаны и он больше был нацелен на атаку. Сейчас у него другие функции, как у центрального нападающего. Это больше борьбы и работа в обороне. Возможно, где-то не хватает в физическом состоянии, чтобы сыграть более активно и целенаправленно на ворота. Я разговаривал с ним. Он сказал, что физическое состояние у него хорошее и в каждой игре он будет показывать результат, играя на атаку и на оборону. Будет забивать голы. Это умный и техничный игрок. Я думаю, что первая тройка себя покажет.
- Роман Старченко вышел на второе место среди клубных снайперов. Впереди остался только Найджел Доус. Оцените старт игрока, который проводит 13 сезон в клубе и стал его символом. В первом звене он просто зажигает: приносит победы, отдает голевые передачи.
- Роман, как всегда, на своем высоком уровне. Зная его возможности, мы его используем в первом звене. И в большинстве, и в овертайме. Скорость у него осталась. А с его катанием и броском, грех все это не использовать. В этом году он будет одним из лидеров команды. Роман, это Роман.
- Вопрос, связанный с психологическим моментом. Вы работали в системе клуба, и с разными сборными Казахстана. А тут, когда вы пришли в первую команду, где есть группа легионеров с хорошими контрактами, опытные игроки и молодые ребята. Как вам удалось выстроить работу, чтобы было взаимопонимание между игроками и тренерским штабом?
- Тут секретов нет. С Дицем, Карлссоном, Старченко и Семеновым мы на чемпионате мира были и были знакомы. Практически все казахстанцы прошли через "Номад" и с ними я работал. Никакого секрета нет. От Даррена Дица идет большая помощь. Он помогает команде, помогает тренерскому штабу. Помогает и Роман Старченко, как помощник капитана. Скорее всего, все строится на их помощи. Ведь они разговаривают в команде и другие игроки понимают, что вместе надо делать общее дело. Не важно, какой бы я тренер не был. Мы пришли, мы работаем, и у нас контракт. И мы должны выигрывать для болельщиков. Мне кажется, все за счет этой взаимопомощи. У нас хорошая атмосфера в раздевалке. Это работа, которую надо делать очень хорошо.
- Гол забил Максим Мусоров и вы сказали, что видите его в основном составе. Расскажите, в каком звене. Это первое. И второе. Андрей Скабелка говорил, что молодым игрокам не хватает "физики". Они проигрывают из-за этого в единоборствах. А вы сказали, что Мусоров прибавил и готов бороться на высоком уровне.
- Игра показала, что парень умеет забивать и правильно играть в обороне. Но ему еще надо добавить в надежности, чтобы с самого старта матча и финальной сирены показывать стабильную игру. Мне кажется, его надо постепенно подпускать к составу. Мы его сейчас в "Номад" спустили и он не очень хорошо сыграл. Будем разговаривать и работать. Сегодня он попадает в заявку и может сыграть.
- Мы привыкли к более крупным результатам в матчах "Барыса", а почти все игры в одну шайбу. Много дополнительного времени. Исход матча решает всего один гол разницы. За счет чего удается биться на равных практически со всеми соперниками?
- Вы, наверное, заметили, что 3:2 - это стабильный счет для "Барыса" (улыбается). Овертаймы? Хотелось бы выигрывать в основное время. Выигранные или проигранные матчи в одну шайбу говорят о состоянии команд. Они бьются до конца. Даже при 0:3, как было с "Северсталью", мы не опустили рук, а вышли биться за победу.
- Удовлетворяют ли вас текущий набор очков?
- У нас еще игры в запасе есть. Мы анализировали, где мы могли приобрести... Домашние потери с "Динамо" и ЦСКА. По одному очку в матчах, где мы вели в счете. Где-то концентрации или свежести в конце третьего периода не хватило. Правильных действий, простоты не хватило. Да, мы потеряли несколько очков, но пока меня устраивает все.
- Удаления, которых практически нет. По одному в последних матчах. Как удалось добиться такого, ведь "Барыс" не мало обычно удаляется?
- Мы обсуждаем это на каждом собрании. Мы даем больше соперникам, если удаляемся. Нарушаем в чужой зоне или выбрасываем шайбу в простой ситуации. Переводим игру в пять на три или пять на четыре. Поговорили, что нужно больше концентрации и дисциплины. Нужно больше играть на команду, и это приведет к победе.
Сумасшедший камбэк, который убил "Барыс". Как команда Михайлиса развалилась в матче с "Йокеритом" в КХЛ
Добавим, что "Барыс" в 13 встречах с Юрием Михайлисом набрал 16 очков и занимает девятое место в Восточной конференции. В следующем матче, который состоится 23 октября, столичная команда на своем льду примет лидера "Востока" - казанский "Ак Барс". Команды уже встречались в этом сезоне и победу одержал
"Барыс" в овертайме (1:0 ОТ).