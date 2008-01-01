Будет четвертая победа подряд? Прямая трансляция матча КХЛ "Барыс" - "Йокерит"

Астанчане идут восьмыми на "Востоке".

Фото: ХК "Барыс"©
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Сегодня 11:00
Сегодня, 21 октября, столичный "Барыс" на своем льду примет финский "Йокерит" в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча пройдет в Нур-Султане и начнется в 19:30 по местному времени. Игру в прямом эфире покажет Qazsport. Трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.

Перед этой игрой казахстанский клуб с 15 очками располагается на восьмом месте в Восточной конференции. "Йокерит", набрав 19 баллов, идет пятым на "Западе".

Ранее "Барыс" одержал три победы подряд в выездной серии, переиграв в овертайме "Салават Юлаев" (3:2), "Спартак" (3:2) и "Ак Барс" (1:0).

Напомним, через два дня команда Юрия Михайлиса сыграет с "Ак Барсом". 26 и 28 октября казахстанский клуб встретится на выезде с "Сибирью" и "Сочи". На 30 октября намечена домашняя встреча с китайским "Куньлунем".
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Хоккей КХЛ
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Сегодня 11:00
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