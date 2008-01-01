Автор гола в ворота "Салавата Юлаева" и еще три хоккеиста, которых "Барыс" отправил в "Номад"

ХК "Барыс" отправил в "Номад" нескольких хоккеистов для получения дополнительной игровой практики, передает "Шайба.kz".

Так, в прошедшей домашней встрече против "Алтая-Торпедо" сыграли защитники Тамирлан Гайтамиров и Валерий Орехов, а также нападающие Дмитрий Гренц и Максим Мусоров.

В нынешнем сезоне все четыре игрока провели в КХЛ как минимум по три матча, а Мусоров даже отметился заброшенной шайбой в ворота "Салавата Юлаева".

Напомним, накануне "Номад" проиграл первый матч в чемпионате Казахстана. "Барыс" же следующую встречу проведет завтра, 21 октября, на своей арене против финского "Йокерита".

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