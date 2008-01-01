В КХЛ прокомментировали слухи о снятии "Барыса" с чемпионата

Хоккейный клуб "Барыс"
из казахстанского Нур-Султана может беспрепятственно пересекать границу с Россией и продолжит выступать в Континентальной хоккейной лиге
(КХЛ). Об этом РБК
заявили в пресс-службе Лиги.
На днях стало известно о запрете
Министерства здравоохранения Казахстана на выезд спортсменов за границу. Решение принято из-за эпидемиологической ситуации в стране.
"Согласно протоколу межведомственной комиссии Республики Казахстан "Барыс" может пересекать границы республики с целью участия в выездных матчах чемпионата КХЛ", - сказано в сообщении пресс-службы. "В связи с этим вопрос о снятии клуба с чемпионата КХЛ не является актуальным", - уточнили в Лиге.
Добавим, что 21 октября "Барыс" начнет домашнюю серию игр - примет на своем льду финский "Йокерит". Еще через два дня команда Юрия Михайлиса сыграет с "Ак Барсом", а 26 и 28 октября встретится на выезде с "Сибирью" и "Сочи". На 30 октября намечена домашняя встреча с китайским "Куньлунем".
В Минспорта пояснили распространение запрета на выезд из страны на "Барыс" и сборную по футболу