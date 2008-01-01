Канадская проблема "Барыса". Почему в клубе верят в легионера, который не может забить в КХЛ

Канадский форвард "Барыса" Мэтт Фрэттин
не смог в Казани прервать свою безголевую серию, оставаясь единственным нападающим в первых атакующих тройках, который не смог забить хотя бы один гол. Игрока поддерживает главный тренер Юрий Михайлис
, но нападающий продолжает упускать моменты. Подробнее - в материале корреспондента Vesti.kz
.
32-летний Фрэттин вернулся в Казахстан с задачей забивать практически в каждом матче, но старт провалил. 12 игр - ноль голов. Форвард играет по 19-20 минут за встречу, обстучав весь каркас ворот, но каждый раз не может отличиться. Фрэттин вместе с Кертисом Волком
совершили по 20 бросков за стартовый этап турнира, а лидируют среди нападающих Никита Михайлис
(25) и Роман Старченко
(21).
"Он готов. Мы знаем уровень его мастерства. Думаю, в ближайших играх он забьет и все наладится", - прокомментировал очередную "сухую" игру Фрэттина главный тренер "Барыса".
У канадца есть все для успешной игры - игровое время, квалифицированные партнеры и определенная свобода действий. Не помогает. Вряд ли Фрэттин дает ту отдачу, на которую рассчитывают в клубе. Канадец должен набирать очки и приносить результат, а он отдал три голевые передачи в 12 играх. Пройдена пятая часть турнирного пути, а он еще не адаптировался. Заиграл даже дебютант Якоб Лилья
(2+4), а Фрэттин - нет.
Михайлис отметил, что канадец очень старается, но вратари тащат даже те шайбы от него, которые не видят. Фрэттина покинул спортивный фарт. Возможно, ему и вправду нужен первый гол, чтобы заиграть, или попробовать себя в другой команде. Для раскачки времени не осталось, ведь каждый боец важен в этой борьбе. Если ты не забиваешь, команда не побеждает.
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Очередной шанс канадский форвард получит 21 октября, когда "Барыс" начнет домашнюю серию матчем против финского "Йокерита". Еще через два дня Фрэттин сыграет в очередной раз против бывшей команды - казанского "Ак Барса". После 12 встреч казахстанская команда занимает восьмое место в Восточной конференции с 15 очками.
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