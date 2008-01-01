"Ак Барс" решил обойтись без Доуса в матче против "Барыса"

отправился на выезд в рамках регулярного чемпионата КХЛ по маршруту Новосибирск - Хабаровск - Нур-Султан, информирует пресс-служба казанского клуба.На выезд отправились 27 игроков - три вратаря, девять защитников и 15 нападающих. В списке отсутствуют голкипер Тимур Билялов, защитник Микаэль Викстранд, а также форвардыи Данис Зарипов.Напомним, матч- "Ак Барс" состоится 23 октября.Состав "Ак Барса" выглядит так:Артур Ахтямов, Джамиль Гарипов, Амир Мифтахов;Николай Богатов, Даниил Журавлев, Никита Лямкин, Константин Лучевников, Александр Ляхов, Андрей Педан, Камиль Фазылзянов, Дмитрий Юдин, Альберт Яруллин;Джастин Азеведу, Александр Бурмистров, Дмитрий Воронков, Артем Галимов, Станислав Галиев, Михаил Глухов, Стефан Да Коста, Никита Дыняк, Иван Емец, Савелий Кувардин, Патрис Кормье, Максим Марушев, Кирилл Петров, Виктор Тихонов, Илья Сафонов.