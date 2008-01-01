Старченко обошел Боченски и занял второе место в списке лучших снайперов "Барыса" в КХЛ

Накануне он принес команде победу над "Ак Барсом".

Роман Старченко. Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Сегодня 14:32

Казахстанский нападающий Роман Старченко вышел на второе место в списке лучших снайперов в истории "Барыса", сообщает пресс-служба клуба.

Накануне в матче против "Ак Барса" в Казани форвард забил решающий гол, принеся своей команде победу в овертайме.

Эта шайба стала для Старченко 180-й в составе клуба, в котором он выступает в КХЛ с первого сезона.

Форвард обошел бывшего партнера по команде, экс-капитана Брэндона Боченски, который уже завершил карьеру. На счету натурализованного казахстанца 179 шайб. 

Лидирует же в этом списке еще один натурализованный игрок сборной Казахстана, уроженец Канады Найджел Доус. И до его рекорда пока далеко - 217 шайб за "Барыс".

Отметим, что в нынешнем сезоне Доус выступает за "Ак Барс". В матче против "Барыса" он участие не принимал.

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Хоккей КХЛ
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Сегодня 14:32
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