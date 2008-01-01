Старченко обошел Боченски и занял второе место в списке лучших снайперов "Барыса" в КХЛ

Казахстанский нападающий Роман Старченко вышел на второе место в списке лучших снайперов в истории "Барыса", сообщает пресс-служба клуба.

Накануне в матче против "Ак Барса" в Казани форвард забил решающий гол, принеся своей команде победу в овертайме.

Эта шайба стала для Старченко 180-й в составе клуба, в котором он выступает в КХЛ с первого сезона.

Форвард обошел бывшего партнера по команде, экс-капитана Брэндона Боченски, который уже завершил карьеру. На счету натурализованного казахстанца 179 шайб.

Лидирует же в этом списке еще один натурализованный игрок сборной Казахстана, уроженец Канады Найджел Доус. И до его рекорда пока далеко - 217 шайб за "Барыс".

Отметим, что в нынешнем сезоне Доус выступает за "Ак Барс". В матче против "Барыса" он участие не принимал.