Финский вратарь заработал первый "сухарь" в "Барысе"

Йони Ортио проводит в команде первый сезон.

Йони Ортио. Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Сегодня 13:22

Финский вратарь "Барыса" Йони Ортио отстоял на ноль в последнем матче команды против "Ак Барса", оформив первый "сухарь" в составе казахстанского клуба, сообщают Vesti.kz.

Встреча накануне прошла в Казани и завершилась победой гостей в овертайме со счетом 1:0. Ортио отыграл 61 минуту и 7 секунд и отразил все 32 броска по своим воротам.

Напомним, это первый сезон, который вратарь провидит в "Барысе". С ним был подписан односторонний контракт на один сезон.  Ранее Ортио уже выступал в КХЛ, в сезоне-2018/19 защищая цвета подмосковного "Витязя". 

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Сегодня 13:22
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