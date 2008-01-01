Лучшие моменты матча, или как "Барыс" вырвал победу у "Ак Барса" в Казани

Представляет вашему вниманию лучшие моменты матча регулярного чемпионата КХЛ "Ак Барс" - "Барыс", в котором казахстанский клуб вырвал победу.

Встреча прошла в Казани и завершилась со счетом 1:0 в овертайме. Решающую шайбу забросил форвард Роман Старченко, которому ассистировал капитан и защитник Даррен Диц.

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"Барыс" одержал третью победу подряд и следующий матч проведет с "Йокеритом" 21 октября в Нур-Султане. Казахстанская команда набрала 15 очков в 12-ти матчах и располагается на восьмом месте Восточной конференции, но и-за перерыва на карантин имеет до шести игр в запасе по сравнению с конкурентами.