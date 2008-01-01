"Ак Барс", конечно, нас проверил". Защитник "Барыса" записал видеообращение из победной раздевалки в Казани

Защитник "Барыса" Леонид Метальников после победы над "Ак Барсом" в Казани опубликовал видеообращение в своем Intagram, сообщают Vesti.kz.

Свой комментарий хоккеист записал в победной раздевалке. Он поздравил всех с победой, отметив высокий уровень соперника.

Напомним, основное время матча завершилось нулевой ничьей. Казахстанский клуб вырвал победу в овертайме и продлил победную серию до трех матчей.

"Сегодня, кажется, была самая тяжелая игра. "Ак Барс", конечно, нас проверил. Играют они на высоком уровне, очень быстрые. Ну а мы молодцы, что выстояли. Всех с победой, кто смотрел и поддерживал нас", - сказал Метальников.

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