"Барыс" играл впятером перед своими воротами". Форвард "Ак Барса" назвал поражение от казахстанского клуба обидным

Форвард "Ак Барса" Александр Бурмистров назвал поражение от "Барыса" в регулярном матче КХЛ самым обидным за долгое время. Он отметил, что его команда доминировала на протяжении всего матча.

"Наверное, это самое обидное поражение за долгое время, за несколько сезонов. Доминировали на протяжении всего матча, но где-то не получилось сделать то, что хотели. Не смогли забить и допустили ошибку в овертайме.

Почему не удалось забить? Сейчас трудно сказать, но забивать мы были обязаны. Может быть, мало накатывались на ворота. "Барыс" играл впятером перед своими воротами, соперники пытались поймать шайбу на себя, и вратарь сыграл неплохо. Но не стоит оценивать чужую игру, надо оценивать свою", - цитирует Бурмистрова сайт КХЛ.

Напомним, встреча прошла накануне в Казани. "Барыс" победил в овертайме со счетом 1:0 и выиграл третий матч подряд в КХЛ.