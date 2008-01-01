"Барыс" победил одного из лидеров конференции в овертайме и выиграл третий матч подряд в КХЛ

"Ак Барс"
на своем льду уступил "Барысу"
в рамках Континентальной хоккейной лиги
(КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Основное время встречи в Казани завершилось вничью 0:0, а вот в овертайме удача улыбнулась гостям - 1:0. Решающую шайбу забросил Роман Старченко
, которому успешно ассистировал капитан команды Даррен Диц
.
Стоит сказать, что в ходе матча команды не реализовали несколько хороших моментов. Более того, в первом периоде "Барыс" не реализовал большинство 5 на 3. Также не была засчитана шайба в ворота астанчан незадолго до перерыва - после видеопросмотра было определено, что шайба была заброшена ногой.
В свою очередь "Ак Барс" прибавил во втором периоде, но этот отрезок встречи великолепно провел голкипер астанчан Йони Ортио
. В некоторых эпизодах он по-настоящему выручил одноклубников. Можно даже сказать, что благодаря финну казахстанский клуб дотерпел до овертайма, после чего повернул колесо фортуны в свою сторону.
Таким образом, "Барыс" одержал третью победу подряд в КХЛ, набрал 15 очков и поднялся с девятого места на восьмое в Восточной конференции. "Ак Барс" с 26 баллами остался на третьем месте на "Востоке", хотя до игры шел вровень по очкам с "Авангардом" и "Автомобилистом" (у всех было по 25).
Следующую игру подопечные Юрия Михайлиса проведут с "Йокеритом" 21 октября в Нур-Султане.