"Барыс" здорово сыграл". Тренер "Ак Барса" - о похвалах для соперника и интересной игре без голов

Команды не смогли забить в основное время.

Дмитрий Квартальнов. Фото: ХК "Ак Барс"©
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Сегодня 01:48
Главный тренер "Ак Барса" Дмитрий Квартальнов после поражения "Барысу" в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) похвалил соперников и посетовал на кадровые проблемы, передает корреспондент Vesti.kz.

Единственную шайбу в матче забил Роман Старченко (1:0), который принес "Барысу" третью подряд победу в овертайме.

- Хорошее движение было, хорошая игра. Не забили. Вратарь команды очень здорово сыграл. Оставил в игре. Ноль голов. Надо забивать. Из домашней серии, это самая интересная игра, - считает Квартальнов.

- Есть понимание, с чем связан этот кризис?
- Ребята, я понимаю, мы где-то очки недобираем. Та игра, которую мы хотим видеть, сегодня она была близка. У нас был тот состав, который выходит и бьется. Ребята здорово сыграли. Многие отсутствуют, но тут ничего не поделаешь. А те ребята, которые есть... Хотелось бы побольше иметь большинства, чтобы можно было спросить. Нагрузка на них серьезная.

- По поводу Да Косты. На сколько удовлетворяет его игра?
- Нас не удовлетворяет его игра. Мы работаем и хотим играть лучше. Если вы проанализируете, то сегодня игра была очень неплохая. Да, не было голов, но игра была интересная. "Барыс" здорово сыграл. Не забили, согласен. Я сегодня доволен командой.

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Ранее о матче высказался главный тренер "Барыса" Юрий Михайлис. Он выделил игру Йони Ортио и авторов победного гола. Сам специалист признался, что еще не осознал победу над "Ак Барсом".

Добавим, что в следующем матче казахстанская команда откроет домашнюю серию: 21 октября "Барыс" примет финский "Йокерит", а еще через два дня сыграет с "Ак Барсом".

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