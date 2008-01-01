"Барыс" назвал состав на матч с одним из лидеров "Востока"

Игра начнется в 22:30.

Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Сегодня 21:45
Тренерский штаб "Барыса" определился с составом на предстоящую игру с "Ак Барсом" в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча пройдет сегодня, 16 октября, в Казани и начнется в 22:30 по времени Нур-Султана. Игру покажут в прямом эфире.

Перед очной встречей команды находятся на разных полюсах турнирной таблицы. Российская входит в тройку лидеров конференции вместе с "Авангардом" и "Автомобилистом" (у всех по 25 очков), а "Барыс" делит восьмое-девятое места с "Сибирью" (по 13 очков). 
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Сегодня 21:45
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