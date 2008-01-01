"Барыс" назвал состав на матч с одним из лидеров "Востока"

Тренерский штаб "Барыса"
определился с составом на предстоящую игру с "Ак Барсом"
в рамках Континентальной хоккейной лиги
(КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Встреча пройдет сегодня, 16 октября, в Казани и начнется в 22:30 по времени Нур-Султана. Игру покажут
в прямом эфире.
Перед очной встречей команды находятся на разных полюсах турнирной таблицы. Российская входит в тройку лидеров конференции вместе с "Авангардом" и "Автомобилистом" (у всех по 25 очков), а "Барыс" делит восьмое-девятое места с "Сибирью" (по 13 очков).