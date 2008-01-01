Время для мести? Канадский форвард "Барыса" может отыграться на "Ак Барсе" за неудачи в КХЛ

Канадский форвард Мэтт Фрэттин не забил за "Барыс" в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ни одного гола, но может своей бывшей команде - казанскому "Ак Барсу". Подробнее - в материале корреспондента Vesti.kz.
Безголевая серия Фрэттина стартовала в марте, когда он забил гол "Нефтехимику" в Кубке Гагарина. За казахстанский клуб нападающий не может забить 11 игр подряд в КХЛ. Как отмечает Юрий Михайлис, у форварда практически в каждой встрече есть моменты, но ему не везет. Его должно прорвать - первый повод.
Почему бы этому не случиться в Казани? Именно тут он забил последний гол в КХЛ, и отсюда может начать новую голевую серию. Рассчитывал Фрэттин с "Ак Барсом" выиграть Кубок Гагарина, а потом оказался "лишним" легионером. Вряд ли Фрэттин получил удовлетворение от командировки и должен быть мотивирован.
Третий повод. "Барыс" может навязать борьбу и отобрать очки у фаворита. Канадец был одним из тех, кто помог казахстанской команде выиграть два года назад (4:3 Б), а сейчас может повторить успех в Казани. Российский клуб силен, и как обычно - претендент на общую победу. "Барыс" может подставить подножку, и 32-летний Фрэттин должен стать ключевой фигурой со своей "местью".
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Добавим, что перед очередной очной встречей "Барыс" с "Ак Барсом", которая пройдет в сегодня, 16 октября, команды находятся на разных полюсах турнирной таблицы. Российская входит в тройку лидеров конференции вместе с "Авангардом" и "Автомобилистом" (у всех по 25 очков), а "Барыс" делит восьмое-девятое места с "Сибирью" (по 13 очков).
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