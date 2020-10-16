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Время для мести? Канадский форвард "Барыса" может отыграться на "Ак Барсе" за неудачи в КХЛ

Нападающий не может забить гол после игр за казанцев.

Время для мести? Канадский форвард "Барыса" может отыграться на "Ак Барсе" за неудачи в КХЛ
Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Канадский форвард Мэтт Фрэттин не забил за "Барыс" в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ни одного гола, но может своей бывшей команде - казанскому "Ак Барсу". Подробнее - в материале корреспондента Vesti.kz.

Безголевая серия Фрэттина стартовала в марте, когда он забил гол "Нефтехимику" в Кубке Гагарина. За казахстанский клуб нападающий не может забить 11 игр подряд в КХЛ. Как отмечает Юрий Михайлис, у форварда практически в каждой встрече есть моменты, но ему не везет. Его должно прорвать - первый повод.


Почему бы этому не случиться в Казани? Именно тут он забил последний гол в КХЛ, и отсюда может начать новую голевую серию. Рассчитывал Фрэттин с "Ак Барсом" выиграть Кубок Гагарина, а потом оказался "лишним" легионером. Вряд ли Фрэттин получил удовлетворение от командировки и должен быть мотивирован.

Третий повод. "Барыс" может навязать борьбу и отобрать очки у фаворита. Канадец был одним из тех, кто помог казахстанской команде выиграть два года назад (4:3 Б), а сейчас может повторить успех в Казани. Российский клуб силен, и как обычно - претендент на общую победу. "Барыс" может подставить подножку, и 32-летний Фрэттин должен стать ключевой фигурой со своей "местью".



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Добавим, что перед очередной очной встречей "Барыс" с "Ак Барсом", которая пройдет в сегодня, 16 октября, команды находятся на разных полюсах турнирной таблицы. Российская входит в тройку лидеров конференции вместе с "Авангардом" и "Автомобилистом" (у всех по 25 очков), а "Барыс" делит восьмое-девятое места с "Сибирью" (по 13 очков).

Впервые за семь лет. Сможет ли "Барыс" обыграть "Ак Барс" в "кошачьем дерби" КХЛ

 

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Фрэттин Мэтт Канада

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