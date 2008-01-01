Гол, который изменил карьеру. Как в "Барысе" могут сделать ставку на 19-летнего автора дебютной шайбы в КХЛ

Форвард молодежной сборной Казахстана Максим Мусоров забил первый гол за "Барыс" в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) и увеличил свои шансы на игровое время. Один из лучших молодых нападающих последних лет не должен упустить свой шанс. Подробнее - в материале корреспондента Vesti.kz.



19-летний игрок дебютировал в КХЛ год назад и уже во втором матче отдал голевую передачу, а "Барыс" выиграл у "Сибири" (2:0). Мусорова продолжали привлекать к играм, но в дальнейшем на его счету оказалось только три броска по воротам. В новом же сезоне нападающий попадал в заявку в десяти матчах, а в трех - вышел на лед.



"Максим Мусоров очень здорово выглядит физически. И в прошлой игре забил гол, и с каждой встречей играет все увереннее и увереннее. И в ближайших играх он будет играть уже в основном составе. Не будет выходить на замену, а будет выходить в основном составе. Несмотря на соперника, будем доверять ему", - рассказал о перспективах игрока главный тренер "Барыса" Юрий Михайлис.



Место в составе есть. Не все фавориты выглядят на старте уверенно, а молодой игрок, если сможет приносить пользу, будет получать много игрового времени. Еще несколько результативных действий - и на него будут рассчитывать, как на важного исполнителя. Но главное - не потерять цель. С драфтом в НХЛ не получилось, но можно выйти на другой уровень в КХЛ и будет второй шанс.



Голевое чутье у нападающего есть, и, может, оно не сразу прорежется. Важнее набирать опыт и прогрессировать. Снайпер с перспективой роста "Барысу" бы не помешал. Перед Мусоровым открылись новые двери - входи и забирай. Только от нападающего зависит, воспользуется ли он ими или нет.







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Добавим, что игра "Барыса" с "Ак Барсом" пройдет в сегодня, 16 октября. Перед очной встречей российская команда входит в тройку лидеров конференции вместе с "Авангардом" и "Автомобилистом" (у всех по 25 очков), а "Барыс" делит восьмое-девятое места с "Сибирью" (по 13 очков).



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