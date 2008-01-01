"Барысу" предрекли поражение после двух побед подряд в КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР и эксперт "Рейтинга Букмекеров" Александр Кожевников
сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ "Ак Барс" - "Барыс"
. Он считает, что хозяева одержат победу в основное время.
Игра состоится сегодня, 16 октября, в Казани на арене "Татнефть" и начнется в 22:30 по времени Нур-Султана.
"Команды играют в Татарстане. Гости победили на выезде московский "Спартак" - 3:2 по результатам овертайма. А хозяева разгромили хабаровский "Амур" - 4:0. Думаю, казанцы в этом матче с преимуществом в две шайбы победят. Они хоть и уступили "Трактору", но зато как уверенно расправились с хабаровчанами. Команда на ходу - это факт. Но порой доходит до того, что приходится ставить "третьих" вратарей. Первые-вторые или болеют, или еще что происходит, не знаю, с чем это связано. Вон как у "Спартака" было. Может, поэтому и проигрывают они.
В этом матче, если тренеры угадают с вратарями, то у казанцев проблем точно не будет, и в две шайбы они своего соперника одолеют точно. Просто хозяева смотрятся и посильнее, и послаженнее. У них все в порядке со взаимодействием, с реализацией большинства. А это все в совокупности и приводит к успеху. У "Барыса" проблемы, а "Ак Барс" дома играет. По составу тоже условное равенство - как те, так и другие лишились пока что только двух хоккеистов", - отметил он.
Напомним, что "Ак Барс"
с 25 очками идет третьим на "Востоке", а "Барыс"
в этой конференции с 13 баллами располагается на девятой строчке.