Впервые за семь лет. Сможет ли "Барыс" обыграть "Ак Барс" в "кошачьем дерби" КХЛ

Казахстанский клуб едет в гости с двумя победами подряд.

Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Сегодня 17:51

Казахстанский клуб "Барыс" в случае успешной игры в Казани против "Ак Барса" может прервать семилетнюю серию без гостевых побед в "кошачьем дерби" Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Подробнее об этом - в материале корреспондента Vesti.kz.

Подопечные Юрия Михайлиса в новом сезоне стараются цепляться за очки практически с любым соперником, а соперники из Казани, возможно, самые сложные. "Ак Барс" выиграл 30 противостояний из 36-ти. В последний раз казахстанская команда выигрывала два года назад, когда победила на своем льду со счетом 4:3 в игре с буллитной серией. Ключевыми фигурами матча были Мэтт Фрэттин и Роман Старченко.

На казанском льду "Барыс" выигрывал и того раньше - в январе 2014 года. Голами отметились Михаил Рахманов с Николаем Антроповым, а команда, которой руководил Ари-Пекка Селин, победила со счетом 2:1. Сможет ли "Барыс" повторить тот успех? Казахстанская команда набрала неплохой ход, одержав две сложные победы подряд. Что касается соперников, то казанцы не всегда стабильны и могут дать шанс хотя бы на одно очко.

"Барыс" приехал в Казань без ключевых потерь, а "Ак Барс" испытывал в последних встречах проблемы с претендентами на топ-8 в конференциях. И если казахстанская команда сыграла в последних встречах с непременным счетом 3:2 или 2:3, то российская команда с аналогичным результатом завершила три из пяти игр до приезда "Барыса".

Таким образом, подопечные Михайлиса могут отнять очки у прямого конкурента. Учтем, что любой следующий балл может вернуть казахстанскую команду в топ-8 Восточной конференции - еще один повод сыграть в Казани организованно и агрессивно. Главный тренер ранее отмечал, что команда с каждой игрой выступает лучше. Теперь это можно доказать на деле, обыграв самого неудобного соперника в Лиге. 



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Добавим, что перед очной встречей "Барыс" и "Ак Барс" находятся на разных полюсах таблицы. Казанская команда входит в тройку лидеров конференции с 25 очками, а казахстанская - делит восьмую-девятую строчки с "Сибирью" (по 13 очков).

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Метки:
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Сегодня 17:51
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