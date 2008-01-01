"Барысу" нужен новый защитник. Почему команде Михайлиса необходимо укрепить состав для КХЛ

Казахстанский "Барыс" в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) привлекал к играм 11 защитников, но не все они смогли закрепиться в составе. О вакантной позиции, которую нужно укрепить в команде Юрия Михайлиса, в материале корреспондента Vesti.kz.
Тренерский штаб казахстанской команды испытывает проблемы не только в нападении, где не все форварды реализовали себя, но и в обороне. Даррен Диц (8+1) с Виктором Сведбергом (1+3) набрали очков больше, чем некоторые игроки атаки, а оставшиеся набивают только голевые передачи.
Помимо канадского капитана и двухметрового шведа никто не может быть спокойным на место в составе. Небольшое послабление могут сделать для игроков сборной Казахстана, но им не хватает конкуренции и соперничества. Возможно, что один-два сильных исполнителей изменили бы эту ситуацию.
Еще один легионер? Возможно, что мастеровитый исполнитель укрепил бы оборону и разнообразил ротацию. Михайлис и сам может понимать, что еще пару защитников разгрузили бы других игроков. Хочешь играть больше, борись за место. В "Барысе" этого нет. Есть четыре-пять игроков, на которых делают ставку, а они не всегда "в духе".
Надежный защитник "Барысу" даже нужнее, чем яркий атакующий игрок. Домосед, умеющий подстраховать или начать быстрое наступление. Молодой Валерий Орехов не всегда справляется с дополнительной ответственностью и пока не выглядит готовым к требованиям от тренерского штаба. Алексей Маклюков выбыл из-за травмы, а Джесси Блэкер с Леонид Метальниковым не так хороши, как в прошлом сезоне.
Выход один - искать усиление. Надеемся, что скауты казахстанской команды постоянно "на карандаше" держат кандидатов, которые могли бы перебраться в "Барыс". Команда набрала неплохой ход, и если все развалится из-за отсутствия пары квалифицированных исполнителей, неудовлетворительную оценку получит весь клуб.
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Добавим, что "Барыс" выиграл две встречи подряд в овертайме, а 16 октября сыграет в Казани с "Ак Барсом". Казахстанская команда идет на девятом месте на "Востоке", лишь по дополнительным показателям уступая "Сибири" (по 13 очков). "Ак Барс" расположился на третьем месте, пропустив вперед "Авангард" с "Автомобилистом" из-за меньшего количества побед в основное время (у всех по 25 очков).
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