Проигравший "Барысу" российский клуб поместил нападающего в список отказов

"Спартак"
поместил 28-летнего форварда Романа Любимова
в список отказов, сообщается на сайте
Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В текущем сезоне нападающий провел 13 матчей, в которых набрал два (1+1) очка с показателем полезности "-12".
Отметим, что в последнем матче "Спартак" на своем льду уступил "Барысу"
в овертайме - 2:3.
После этой игры турнирное положение команд не изменилось, "Барыс" с 13 очками остался на девятом месте Восточной конференции, а "Спартак", набрав столько же баллов, сохранил за собой девятую строчку на "Западе".