Проигравший "Барысу" российский клуб поместил нападающего в список отказов

У команд схожее турнирное положение.

Фото: КХЛ©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Сегодня 16:04
"Спартак" поместил 28-летнего форварда Романа Любимова в список отказов, сообщается на сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В текущем сезоне нападающий провел 13 матчей, в которых набрал два (1+1) очка с показателем полезности "-12".

Отметим, что в последнем матче "Спартак" на своем льду уступил "Барысу" в овертайме - 2:3. 

После этой игры турнирное положение команд не изменилось, "Барыс" с 13 очками остался на девятом месте Восточной конференции, а "Спартак", набрав столько же баллов, сохранил за собой девятую строчку на "Западе".
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Сегодня 16:04
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