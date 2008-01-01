"Капитан побежал за победой, капитан ее добыл". КХЛ восхитилась победной шайбой Дица в матче со "Спартаком"

Он отметился дублем.

Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
0
Сегодня 15:32
КХЛ особо отметила вторую шайбу капитана "Барыса" Даррена Дица, принесшую гостям победу в овертайме над "Спартаком".

Игра проходила в столице России на малой спортивной арене "Лужники" и завершилась со счетом 3:2 в пользу казахстанского клуба.

"Капитан побежал за победой, капитан ее добыл", - подписала Лига видео гола хоккеиста астанчан.
После этой игры турнирное положение команд не изменилось, "Барыс" с 13 очками остался на девятом месте Восточной конференции, а "Спартак", набрав столько же баллов, сохранил за собой девятую строчку на "Западе".

Следующую игру подопечные Юрия Михайлиса проведут с "Ак Барсом" 16 октября в Казани.
Метки:
Хоккей Барыс в КХЛ КХЛ Диц Даррен
Хоккей КХЛ
0
Сегодня 15:32
© 2008 - 2020 ТОО «EML»