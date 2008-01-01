"Капитан побежал за победой, капитан ее добыл". КХЛ восхитилась победной шайбой Дица в матче со "Спартаком"

КХЛ особо отметила вторую шайбу капитана "Барыса" Даррена Дица
, принесшую гостям победу в овертайме над "Спартаком"
.
Игра проходила в столице России на малой спортивной арене "Лужники" и завершилась
со счетом 3:2 в пользу казахстанского клуба.
"Капитан побежал за победой, капитан ее добыл", - подписала Лига видео гола хоккеиста астанчан.
После этой игры турнирное положение команд не изменилось, "Барыс" с 13 очками остался на девятом месте Восточной конференции, а "Спартак", набрав столько же баллов, сохранил за собой девятую строчку на "Западе".
Следующую игру подопечные Юрия Михайлиса проведут с "Ак Барсом" 16 октября в Казани.