Дицовщина какая-то. Как лидер "Барыса" никого не замечает и разрывает КХЛ

Капитан "Барыса" Даррен Диц вышел в лидеры снайперской гонки среди защитников и вошел в топ-5 ведущих голеадоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). О том, как лидер столичного клуба может обновить личный рекорд по забитым голам, - в материале корреспондента Vesti.kz.



27-летний Диц в КХЛ уже четвертый сезон, но еще ни разу не начинал турнир так результативно. Обычно он раскачивается по ходу чемпионата, а сейчас забил голов больше половины своего лучшего результата. Если защитник сохранит свой темп, то обязан забивать более 25-30 голов за "регулярку".



Этот результат поможет обойти Кевина Даллмэна, который дебютировал в КХЛ 28 шайбами за гладкий чемпионат. Рекордсмен Лиги больше ни разу не приближался и к 20 голам за "регулярку". Диц выглядит, как более выраженный снайпер, чем ассистент. Прежде у него было больше голевых передач, чем голов, а в новом турнире - только один ассистентский балл.







С восемью голевыми бросками лидер "Барыса" вырвался в лидеры снайперов среди защитников, где у ближайших конкурентов по четыре-шесть голов. На три шайбы Диц отстает от фаворитов общей снайперской гонки - по 11 голов на счету Дмитрия Яшкина из московского "Динамо" и Алексея Макеева из "Автомобилиста".



Бороться с профильными атакующими игроками Дицу будет непросто, но остаться в топ-5 или даже в топ-3 вполне по силам. Почему? В "Барысе" практически нет игроков, которые были бы ярковыраженными успешными снайперами, как было в прежние сезоны. Только Никита Михайлис с шестью голами навязывает конкуренцию. И все.



Результаты других хоккеистов скромнее, а финишируют они, даже после голевого бума, с не более чем 20 голами. Дицу по силам обойти одноклубников и остаться одним из сильнейших в Лиге. Лучший его итог в "регулярке", а это "всего" 15 голов, должен быть побит в новом сезоне. Лидер казахстанского клуба не замечает соперников, когда хочет забить гол.







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Добавим, что голевая серия Дица может продолжиться уже завтра, 16 октября, когда "Барыс" сыграет в Казани с "Ак Барсом". Российская команда входит в тройку лидеров конференции вместе с "Авангардом" и "Автомобилистом" (у всех по 25 очков), а "Барыс" делит восьмое-девятое места с "Сибирью" (по 13 очков).



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