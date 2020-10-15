"Казахстанский клуб пока далек от оптимальной формы". КХЛ - о второй победе подряд "Барыса"

КХЛ на своем официальном сайте
в обзоре дня уделила внимание матчу между московским "Спартаком"
и "Барысом"
, в котором успех в овертайме праздновали хоккеисты казахстанского клуба.
Дубль Даррена Дица помог "Барысу" выиграть второй матч подряд в КХЛ в овертайме
"Игрой с "Барысом" "красно-белые" завершали трехматчевую домашнюю серию, и от исхода этой встречи зависела общая оценка этого отрезка чемпионата для команды. Начал "Спартак" с поражения от "Локомотива" в овертайме (1:2 ОТ), продолжил победой над "Куньлунем" (6:4), прервавшей трехматчевую серию поражений, которая опустила команду Олега Знарка в подвал турнирной таблицы "Запада".
"Барыс" пока далек от оптимальной формы, однако в Москву приехал после впечатляющего камбэка и победы в Уфе - команда Юрия Михайлиса отыгралась со счета (0:2) и победила в овертайме (3:2 ОТ). Интересно, что перед очной встречей москвичи и казахстанцы занимали одинаковое (девятое) место в своих конференциях.
По сравнению с матчем против "Куньлуня" у хозяев вернулись в состав защитник Андрей Кутейкин, нападающие Артем Федоров и Роман Любимов, заменившие Дамира Мусина, Захара Шабловского и Мартина Бакоша, а также голкипер Юлиус Гудачек. Изменения у "Барыса" были менее масштабными - защитника Алексея Маклюкова заменил Егор Шалапов, нападающего Дмитрия Гуркова Аркадий Шестаков.
Хозяевам удался быстрый гол, и сделал его капитан - Сергей Широков, который сначала выиграл борьбу у борта, а затем вовремя подоспел к шайбе и четко бросил в ближний угол. До перерыва "Спартак" владел инициативой и вполне мог увеличивать преимущество. Но уже в самом начале второго периода все перевернулось. Уже на первой минуте Никита Михайлис в касание из круга вбрасывания вогнал шайбу в сетку, догнав в споре снайперов "Барыса" Даррена Дица (9 шайб). Но защитник не захотел мириться с таким положением и уже через две минуты снова вырвался вперед, реализовав большинство. Хозяева не дали казахстанской команде развить успех и почувствовать уверенность - слово вновь взяло первое звено "красно-белых", соорудив гол, похожий на первый, с той лишь разницей, что на сей раз ближний угол поразил Лукаш Радил, а Йори Лехтеря оформил ассистентский дубль.
Третий период получился безголевым и прошел с небольшим преимуществом гостей, при том, что "Спартаку" в этом матче не удалось ни разу поиграть в большинстве. В итоге овертайм, героем которого стал Диц. Защитник "Барыса", подтолкнув Федорова в средней зоне, отобрал у него шайбу, выбежал к воротам и в ближнем бою переиграл Гудачека, оформив дубль и принеся победу гостям", - говорится в тексте.
После этой игры турнирное положение команд не изменилось, "Барыс" с 13 очками остался на девятом месте Восточной конференции, а "Спартак", набрав столько же баллов, сохранил за собой девятую строчку на "Западе".
Следующую игру подопечные Юрия Михайлиса проведут с "Ак Барсом" 16 октября в Казани.
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