"Моя ошибка". Форвард "Барыса" Михайлис рассказал о грубом фоле в матче с "Салаватом Юлаевым"

Лига уже наказала нападающего, а он снова забил.

Фото: ХК "Барыс"©
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Сегодня 07:34
Нападающий "Барыса" Никита Михайлис прокомментировал свое удаление за грубый фол во встрече с "Салаватом Юлаевым", передает корреспондент Vesti.kz. Он впервые за время выступления в Лиге был наказан так сурово.

За "Удар клюшкой" Михайлиса удалили до конца матча (5+20) во встрече с "Салаватом Юлаевым" и могли подвергнуть дополнительным санкциям, но Лига наложила только денежный штраф.

"Ну да, это эмоции. Был уставший и среагировал неправильно. Моя ошибка. Спасибо команде, что вытащили игру. Молодцы, показали свой характер. С каждой игрой мы улучшаем свою игру. Дальше - больше", - прокомментировал эпизод форвард столичного клуба.

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Добавим, что Михайлис забил в матче со "Спартаком" в Москве, а "Барыс" одержал вторую волевую победу подряд. Главный тренер столичного клуба Юрий Михайлис рассказал о состоянии своих легионеров после карантина, а его коллега Олег Знарок не смог объяснить неудачи своей команды.

В следующем матче "Барыс" сыграет с "Ак Барсом" в Казани. Игра с одним из фаворитов Восточной конференции состоится 16 октября. Если казахстанская команда занимает девятое место, то казанский клуб входит в топ-3 "Востока" (по 25 очков у "Ак Барса", "Авангарда" и "Автомобилиста").

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