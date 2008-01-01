Дубль Даррена Дица помог "Барысу" выиграть второй матч подряд в КХЛ в овертайме

Игра была на выезде.

Фото: ХК "Барыс"©
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Сегодня 00:49
"Барыс" переиграл на выезде московский "Спартак" в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Игра проходила в столице России на малой спортивной арене "Лужники" и завершилась со счетом 3:2 в пользу казахстанского клуба.

Первыми успеха добились хозяева, на четвертой минуте отличился Сергей Широков с передачи Йори Лехтеря. Несмотря на такой резвый старт, в первом периоде больше не было голов.

А вот второй отрезок матча выдался результативным. Гости за три минуты дважды огорчили Юлиуса Гудачека - точными бросками отметились Никита Михайлис и Даррен Диц.

Однако недолго радовались хоккеисты казахстанского клуба, так как на 26-й минуте Лукаш Радил сделал счет 2:2.

Третий период не порадовал голами, в итоге победителя пришлось выявлять в овертайме, где удача улыбнулась гостям. Решающую шайбу забросил капитан астанчан Диц - 3:2.

После этой игры турнирное положение команд не изменилось, "Барыс" с 13 очками остался на девятом месте Восточной конференции, а "Спартак", набрав столько же баллов, сохранил за собой девятую строчку на "Западе". 

Напомним, что в предыдущем матче "Барыс" выиграл в гостях у "Салавата Юлаева" также в овертайме - 3:2.

Следующую игру подопечные Юрия Михайлиса проведут с "Ак Барсом" 16 октября в Казани.
Метки:
Хоккей Барыс в КХЛ КХЛ Диц Даррен Михайлис Никита
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