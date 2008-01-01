"Как с этим бороться?". Экс-тренер сборной России - об ошибках "Спартака" в проигранном матче с "Барысом" в КХЛ

Главный тренер "Спартака" Олег Знарок
после встречи с "Барысом"
в Континентальной хоккейной лиге
(КХЛ) рассказал о трудностях своей команды в проигранном матче, передает корреспондент Vesti.kz
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Дублем в матче отметился капитан Даррен Диц
, который принес
"Барысу" вторую победу подряд.
- Две шайбы в начале второго периода. Чем можно объяснить? Такой вроде момент, когда нужно сконцентрировано сыграть.
- Я бы тоже хотел спросить с чем это связано. Перерыв, отдохнули, все нормально, - парировал бывший тренер сборной России.
- С чем связаны последние неудачи команды? Вы это связываете с последствиями медицинскими, или в чем-то еще есть причины?
- Трудно сказать, Наверное, это тоже складывается из этого, да. Есть какая-то доля правды в этом, но, что мы тут ответственность с себя будем снимать. Неплохо играем временами. Первый период играем, а начало второго провалили. Потом опять начинаем догонять и опять неплохо играем. Единственное, овертаймы у нас что-то в этом сезоне не удаются.
- Сегодня опять получили удаление за нарушение численного состава. Как с этим бороться?
- А что с этим бороться? Молодой мальчик выскочил. Как с этим бороться? За майку их держать? Я не могу. 12 нападающих. Молодость.
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Ранее итог встречи прокомментировал
Юрий Михайлис, который рассказал о сложностях из-за коронавируса и игровой форме ведущих легионеров клуба.
Добавим, что в следующем матче "Барыс" сыграет "Ак Барсом" в Казани. Игра с одним из фаворитов Восточной конференции состоится 16 октября. Если казахстанская команда занимает девятое место, то казанский клуб входит в топ-3 "Востока" (по 25 очков у "Ак Барса", "Авангарда" и "Автомобилиста").
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