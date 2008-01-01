"Он задыхался". Тренер "Барыса" - о состоянии легионера из Швеции, победе над "Спартаком" и невезении Фрэттина

Главный тренер "Барыса" Юрий Михайлис
после гостевой победы над московским "Спартаком"
в Континентальной хоккейной лиге
(КХЛ) рассказал о восстановлении команды и прокомментировал игру канадского форварда Мэтта Фрэттина
, передает корреспондент Vesti.kz
.
Вторую победу подряд "Барысу" принес Даррен Диц
, который забил два гола в матче с российской командой.
- Тяжелая была игра. Я благодарен команде за сегодняшний характер и самоотдачу, которые они проявили. Команда готова сражаться и биться за очки. Спасибо болельщикам нашим, верившим в команду. Что по игре сказать? Тяжелая игра была. Шайба в шайбу, кость в кость. Нам больше хватило выдержки, наверное. Особенно понравились второй и третий периоды, хотя и в первом мы моментами играли неплохо. Единственное, первая ошибка, которую мы допустили. Надо играть проще в своей зоне и выводить шайбу в среднюю зону. Все, спасибо, - сказал Михайлис.
- Почему так плохо начали? Всего два броска. Выглядели сонными и уставшими. Но потом все перевернулось.
- Я не согласен, что мы выглядели сонными и уставшими. Сыграли по позициям своим. Броски дошли до ворот. Ребята подсказывали друг другу. Мы должны были блокировать эти броски, и все было бы нормально. А дальше так сложилось, что каждый нападающий, игравший на "вершине", ловил шайбу на себя и шайба не проходила. Не выглядели уставшими. С каждой игрой мы выглядим все лучше и лучше.
- Семь матчей из 11 закончили со счетом 3:2. Играли шестой овертайм. Чего не хватает, чтобы выигрывать в основное время?
- Наверное, вести в счете, чтобы была уверенность. Забьем и поведем в счете, и это придаст... Наверное, так.
- Чувствуется ли облегчение после двух побед после карантина?
- Конечно. Вы и сами видите, что команда лучше по движению стала. Виделль сегодня носился по полю. До этого он задыхался после двух смен. Сегодня было хорошее катание и хорошее движение. Хорошая борьба, и эту борьбу мы старались выигрывать. И победили.
- Касательно Мэтта Фрэттина. Ему не везет. Бросает практически в пустые ворота. С чем это связываете?
- Он готов. И вы сами видите, какой бросок у него. Невезение, скорее всего. Одна перекладина в прошлой игре. Бросок неберущийся для вратаря. Он даже шайбу не видел. Это дело времени.
- Было много передач через "пятак" от защитников. Иногда кажется, что наши нападающие долго расстаются с шайбой и замедляют атаку... Как это можно объяснить?
- Мы требуем от защитников и нападающих, чтобы не отбрасывались. Чтобы атака развивалась. Не забывайте, что в "Спартаке" тоже есть мастеровитые игроки, которые не первый день в хоккее.
- Когда вернется Алексей Маклюков?
- У него перелом пальца. И минимум его не будет три недели.
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Добавим, что в следующем матче "Барыс" сыграет с "Ак Барсом" в Казани. Игра с одним из фаворитов Восточной конференции состоится 16 октября. Если казахстанская команда занимает девятое место, то казанский клуб входит в топ-3 "Востока" (по 25 очков у "Ак Барса", "Авангарда" и "Автомобилиста").
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