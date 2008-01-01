Экс-защитник "Барыса" с опытом игры на девяти чемпионатах мира нашел новый клуб

В КХЛ он провел 129 игр.

Артемий Лакиза. Фото: ХК "Барыс"©
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Опытный защитник Артемий Лакиза продолжит карьеру в кокшетауском "Арлане", сообщает Шайба.kz.

В прошлом сезоне 33-летний воспитанник Барнаула выступал за "Алматы", где был капитаном команды. В регулярном чемпионате Казахстана он сыграл 60 матчей и набрал 27 (3+24) очков, в пяти играх плей-офф записал в актив пять результативных передач.

Лакиза играл в системе "Барыса" с 2007 по 2019 годы. Всего в КХЛ провел 129 игр, записав в актив 9 (2+7) очков. Также хоккеист выступал за сборную Казахстана на олимпийской квалификации в Осло, Азиатских играх в Саппоро и на девяти чемпионатах мира.

Отметим, что чемпионат Казахстана начнется 19 октября, его старт несколько раз переносили из-за ситуации с коронавирусом.
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