Экс-защитник "Барыса" с опытом игры на девяти чемпионатах мира нашел новый клуб

Опытный защитник Артемий Лакиза
продолжит карьеру в кокшетауском "Арлане"
, сообщает Шайба.kz
.
В прошлом сезоне 33-летний воспитанник Барнаула выступал за "Алматы", где был капитаном команды. В регулярном чемпионате Казахстана он сыграл 60 матчей и набрал 27 (3+24) очков, в пяти играх плей-офф записал в актив пять результативных передач.
Лакиза играл в системе "Барыса"
с 2007 по 2019 годы. Всего в КХЛ провел 129 игр, записав в актив 9 (2+7) очков. Также хоккеист выступал за сборную Казахстана на олимпийской квалификации в Осло, Азиатских играх в Саппоро и на девяти чемпионатах мира.
Отметим, что чемпионат Казахстана начнется 19 октября, его старт несколько раз переносили из-за ситуации с коронавирусом.