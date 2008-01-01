"Красно-белые" выбрались из спада". КХЛ - о матче "Спартака" и "Барыса"

КХЛ на своем официальном сайте
представила превью к матчу между московским "Спартаком"
и казахстанским "Барысом"
, которые в прошлом сезоне обменялись победами в очных встречах.
"Спартаковцы выбрались из спада, взяв верх над "Куньлунем" (6:4). Впервые с 2011 года набрал три очка за игру опытный нападающий Михаил Юньков (1+2). "Красно-белые" отлично реализуют большинство - 25,4 процента эффективности. "Барыс" прибыл в Москву после волевой победы над "Салаватом Юлаевым" (3:2 ОТ). Забросил свою первую шайбу в КХЛ 19-летний нападающий Максим Мусоров.
"Спартак" с 12 очками находится за пределами кубковой восьмерки Западной конференции. В похожей ситуации находится и "Барыс".
Нападающему "Спартака" Илье Зубову осталось набрать два очка до 300 в КХЛ. Следующая игра станет 200-й в Лиге для форварда "Барыса" Антона Сагадеева.
В сезоне-2019/20 "Спартак" и "Барыс" обменялись победами - 0:3, 3:1.
Травмированные - Анатолий Никонцев ("Спартак"), Хенрик Карлссон и Алексей Маклюков (оба - "Барыс")", - говорится в тексте.
Встреча пройдет, сегодня, 14 октября, в столице России на малой спортивной арене "Лужники" и начнется в 22:30 по времени Нур-Султана. Игру покажут
в прямом эфире.