"Красно-белые" выбрались из спада". КХЛ - о матче "Спартака" и "Барыса"

Команды находятся в схожей турнирной ситуации.

Фото: ХК "Барыс"©
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Сегодня 16:16
КХЛ на своем официальном сайте представила превью к матчу между московским "Спартаком" и казахстанским "Барысом", которые в прошлом сезоне обменялись победами в очных встречах.

"Спартаковцы выбрались из спада, взяв верх над "Куньлунем" (6:4). Впервые с 2011 года набрал три очка за игру опытный нападающий Михаил Юньков (1+2). "Красно-белые" отлично реализуют большинство - 25,4 процента эффективности. "Барыс" прибыл в Москву после волевой победы над "Салаватом Юлаевым" (3:2 ОТ). Забросил свою первую шайбу в КХЛ 19-летний нападающий Максим Мусоров.

"Спартак" с 12 очками находится за пределами кубковой восьмерки Западной конференции. В похожей ситуации находится и "Барыс".

Нападающему "Спартака" Илье Зубову осталось набрать два очка до 300 в КХЛ. Следующая игра станет 200-й в Лиге для форварда "Барыса" Антона Сагадеева.

В сезоне-2019/20 "Спартак" и "Барыс" обменялись победами - 0:3, 3:1.

Травмированные - Анатолий Никонцев  ("Спартак"), Хенрик Карлссон и Алексей Маклюков (оба - "Барыс")", - говорится в тексте.

Встреча пройдет, сегодня, 14 октября, в столице России на малой спортивной арене "Лужники" и начнется в 22:30 по времени Нур-Султана. Игру покажут в прямом эфире.
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Сегодня 16:16
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