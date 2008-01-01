Прямая трансляция гостевого матча "Барыса" со "Спартаком" в КХЛ

Сегодня, 14 октября, казахстанский "Барыс" проведет очередной матч в рамках выездной серии в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz
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Команда Юрия Михайлиса сыграет на выезде против московского "Спартака". Начало игры в 22:30 по времени Нур-Султана.
В прямом эфире игру покажет телеканал Qazsport. Трансляция доступна по этой ссылке.
В таблице Восточной rонференции "Барыс" идет девятым, набрав 11 очков в десяти играх. В списке травмированных защитник Алексей Маклюков и вратарь Хенрик Карлссон.
"Спартак" располагается на девятом месте на "Западе" – у москвичей пять побед в 14 играх. Защитник Никита Соколов и форвард Анатолий Никонцев – в списке травмированных.