Сыграет или нет? В "Барысе" рассказали появится ли Михайлис в матче со "Спартаком"

Нападающему грозил бан на 5 матчей за грубое нарушение.

Никита Михайлис. Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Сегодня 12:40
Казахстанский форвард Никита Михайлис был оштрафован за первый грубый фол в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), и мог быть дисквалифицирован по Дисциплинарному регламенту турнира. Возможное отстранение от игр прокомментировали в пресс-службе "Барыса".

За "Удар клюшкой" Михайлиса удалили до конца матча (5+20) во встрече с "Салаватом Юлаевым" и мог быть подвергнут дополнительным санкциям, но Лига наложила только денежный штраф.

"КХЛ вынесла решение. Он играет сегодня", - прокомментировали ситуацию с наказанием в клубной пресс-службе.

Таким образом, казахстанский форвард избежал отстранение от игр (наказание могло быть до пяти встреч).

Дисквалификация и денежный штраф? Как снайпер "Барыса" превратился в "хулигана" в КХЛ

Добавим, что 25-летний Михайлис является вторым снайпером "Барыса" с пятью забитыми голами. Сегодня, 14 октября, казахстанская команда играет в Москве со "Спартаком". После десяти игр казахстанская команда занимает девятое место на "Востоке" с 11 очками. Российский клуб идет девятым на "Западе" с 12 баллами.
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Хоккей КХЛ
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Сегодня 12:40
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