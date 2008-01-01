КХЛ наказала форварда "Барыса" за грубый фол против игрока "Салавата Юлаева"

Континентальная хоккейная Лига вынесла решение по нападающему казахстанского "Барыса" Никите Михайлису
, который совершил грубый фол в матче с уфимским "Салаватом Юлаевым" (3:2 ОТ).
"На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего "Барыса" Никиту Михайлиса по п.1.15. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, подвергнуть денежному штрафу", - гласит заявление на сайте КХЛ.
В самой игре Михайлис получил за этот фол штраф "5+20 минут".