КХЛ наказала форварда "Барыса" за грубый фол против игрока "Салавата Юлаева"

В самой игре Михайлис получил штраф "5+20 минут".

Фото: ХК "Барыс"
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Сегодня 11:42
Континентальная хоккейная Лига вынесла решение по нападающему казахстанского "Барыса" Никите Михайлису, который совершил грубый фол в матче с уфимским "Салаватом Юлаевым" (3:2 ОТ).

"На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего "Барыса" Никиту Михайлиса по п.1.15. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, подвергнуть денежному штрафу", - гласит заявление на сайте КХЛ.

В самой игре Михайлис получил за этот фол штраф "5+20 минут".

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Барыс в КХЛ Салават Юлаев КХЛ Михайлис Никита
Хоккей КХЛ
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Сегодня 11:42
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