Твою ж Мэтт. Как "Барыс" не угадал с голеадором в КХЛ

Канадский форвард "Барыса" Мэтт Фрэттин
не может забить в 12 играх подряд в Континентальной хоккейной лиге
(КХЛ). Подробнее о неудачной серии потенциального голеадора и лидера казахстанского клуба, который должен был бороться за звание лучшего снайпера турнира, - в материале корреспондента Vesti.kz
.
32-летний нападающий вернулся в "Барыс" перед новым турниром в КХЛ из "Ак Барса", где за сезон забил 11 голов и отдал 22 результативные передачи. В казахстанской команде Фрэттин мог стать ведущей атакующей фигурой, ведь за два дебютных турнира в "Барысе" отметился 37 шайбами и 42 передачами.
Но новый сезон он начал неудачно: три голевых паса в десяти встречах. Вряд ли эта та результативность, которую ждут от форварда с наибольшим количеством игрового времени (более 19 минут за матч). "Сухая" серия канадца началась еще в Казани, когда он не забил в двух заключительных играх противостояния с "Нефтехимиком", и она продолжается.
Неубедительно в сезоне стартовал и другой приглашенный легионер - Якоб Лилья
. Но шведский дебютант уже реабилитировался, ведь к трем голевым передачам он добавил два голевых броска. Результативнее выступают и другие четыре форварда из ведущих троек - Кертис Волк
(3+5), Линус Виделль
(1+6), Никита Михайлис
(5+1) и Роман Старченко
(3+3).
Таким образом, Фрэттин выглядит слабейшим звеном среди ведущих форвардов казахстанского клуба. Возможно, что канадец сумеет прервать затянувшуюся серию без голевых бросков в ближайших играх. Где-то ему не везет, как было во встрече с "Салаватом Юлаевым, когда он попал в каркас ворот. Но десять игр без голов - слишком долгий перерыв для ударного нападающего.
Новая звезда в "Барысе". Как 19-летний форвард после дебютного гола вошел в историю КХЛ
Добавим, что выездная серия для "Барыса" продолжится уже завтра, 14 октября, когда казахстанский клуб сыграет в Москве со "Спартаком". После десяти игр казахстанская команда занимает девятое место на "Востоке" с 11 очками. Российский клуб идет девятым на "Западе" с 12 баллами. Игру может пропустить Никита Михайлис
, который был удален
до конца матча в игре с "Салаватом Юлаевым".
Дисквалификация и денежный штраф? Как снайпер "Барыса" превратился в "хулигана" в КХЛ