Новая звезда в "Барысе". Как 19-летний форвард после дебютного гола вошел в историю КХЛ

До голевого броска на его счету была только передача.

Фото: ХК "Салават Юлаев"©
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Сегодня 18:55
Казахстанский форвард Максим Мусоров забил первую шайбу в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) и стал одним из самых молодых авторов голов "Барыса" в Лиге. О его предшественниках и конкурентах - в материале корреспондента Vesti.kz.

Голевой бросок Мусорова состоялся, когда игроку было 19 лет и 136 дней. Первым игроком казахстанской команды, который забил гол в 19 лет, был Евгений Рымарев в дебютном сезоне турнира: форвард отличился 7 сентября 2008 года, а 9 сентября отпраздновал 20-летие.



В сезоне-2014/15 первый гол в КХЛ забил Никита Михайлис - в 19 лет 196 дней. На отметке 19 лет и 220 дней остановил отсчет другой форвард столичного клуба - Кирилл Панюков. Ну, а лучший результат у защитника Валерия Орехова - 18 лет и 165 дней.

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Добавим, что дебютный гол Мусорова положил начало камбэку в матче с "Салаватом Юлаевым", где столичная команда выиграла встречу в овертайме (3:2). 19-летний хоккеист рассказал о голевом броске, а главный тренер Юрий Михайлис объяснил слабый старт в матче.

14 октября "Барыс" сыграет в Москве со "Спартаком". После десяти игр казахстанская команда занимает девятое место на "Востоке" с 11 очками. Российский клуб идет девятым на "Западе" с 12 баллами. Игру может пропустить Никита Михайлис, который был удален до конца матча в игре с "Салаватом Юлаевым".

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